A dos años del caso Toretto: cómo está Alvite y el recuerdo de la familia de Armand

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El 12 de abril de 2024 la joven cruzó en rojo a alta velocidad y embistió al motociclista Walter Armand en La Plata.
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Dos años se cumplen de la noche en la que Felicitas Alvite, conocida como la Toretto, cruzó en rojo a alta velocidad, embistió y mató al motociclista Walter Armand en La Plata. En un nuevo aniversario, la familia de la víctima comentó que irán al cementerio, mientras que la acusada “está triste”.
Milton Armand, hermano de Walter, refirió que este domingo harán lo mismo que todos los anteriores y es ir al cementerio donde descansa el motociclista para continuar con el reclamo de justicia.
Sobre ese aspecto, recordó cómo atravesaron el primer aniversario: “Cuando fue un año tampoco hicimos un homenaje, solamente se realizó una reunión antes de ir a la iglesia”.
El juicio contra Alvite se espera para el 2, 3 y 6 de noviembre en el que la joven llega acusada por homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla una pena de entre 8 a 25 años de prisión.
Al respecto, Milton señaló que “solo se puede hacer algo cuando se haya justicia”, por lo que esperan que en el debate la joven sea condenada: “Esta persona mató y está en la casa como si nada”.
Actualmente, la conductora está con prisión domiciliaria, medida que cumple en su vivienda de la ciudad de City Bell.
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Acerca de cómo se encuentra, su entorno confirmó que está “angustiada, triste y preocupada”, mientras que también se muestra “ansiosa” por el juicio.
En el mismo proceso judicial también será juzgada Valentina Velázquez, amiga de Alvite, quien está imputada por su participación en la picada mortal bajo la figura de “prueba de velocidad”.
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