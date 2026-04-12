Adorni, las adversidades del Gobierno y el posible impacto en el tablero bonaerense
Adorni, las adversidades del Gobierno y el posible impacto en el tablero bonaerense
El impacto económico de la guerra y los errores propios complican al Gobierno
La interna que vuela a Barcelona y el debate por la Paso ampliada
La increíble historia de la primera médica egresada de la UNLP
Un club sin paredes, pero con redes: el auge del tenis criollo en el parque San Martín
Qué dice la ciencia sobre la calidad del aire que se respira el Gran La Plata
Tras la fuerte suba de marzo dicen que la carne se calmó y hasta baja
Acorralados por el delito: “Plantaron” cámaras hasta en los árboles
Fentanilo: la causa que revela una trama de desidia, tráfico y muerte
Tomó alto riesgo “Otro” Pincha no jugó bien, pero lo dio vuelta
Noche de violencia en Berisso: dos hermanos baleados y un detenido
Dólar en retroceso y carry trade en auge: el clima financiero que impulsa al mercado argentino
Pierde fuerza el interés oficial por investigar a Tapia y Toviggino
El crédito empuja el consumo, pero la mora enciende señales de alerta
Afirman que Adorni irá al Congreso el 29 de abril pese a la presión política
Milei prepara fotos con gobernadores en medio del reclamo de fondos
Cierra en San Isidro una reconocida marca de zapatillas: 50 despidos
El financiamiento, presente en el 50% de las consultas por propiedades
Villa Elvira abrió la celebración de su 118° aniversario con una cena
La Universidad ya tiene presidente para los próximos cuatro años
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Martín Mendinueta
FirmaMendinueta
Dejando absolutamente claro que la prioridad competitiva se encuentra en la agenda de la Copa Libertadores, Estudiantes armó una planilla titular con diez suplentes (la excepción fue Fernando Muslera) y su rendimiento, más allá del resultado final, quedó en deuda. El tema es que se llevó un premio agónico y la fiesta fue todavía más dulce por el autor de la conquista.
Ese pibe, Mikel Amondarain, tiene ángel; se hizo querer desde el primer día y, además, siempre se lo ve a tono con la responsabilidad del momento. Pareciera que la vida le tiene reservado un camino repleto de satisfacciones.
“Otro” León decidió tomar alto riesgo y estuvo cerca de perder en su casa. Inconexo, sin chispa creativa y mostrando luces sólo con los extremos (Brian Aguirre y Fabricio Pérez), la muy retocada formación Pincha se llevó más de lo que se pensaba.
Nada es gratuito en el fútbol. Si uno decide “tirar bastante de la cuerda” hay posibilidades de que se corte. Esta vez no ocurrió, pero durante varios momentos se instaló la sensación de que estaba muy cerca de suceder. Exactamente eso experimentó el Pincha ante un rival de rasgos más que correctos y dispuesto a aprovechar alguna de las ventajas que fue encontrando durante una etapa alejada de cualquier brillo pretencioso. Al final del primer capítulo escasearon las buenas sensaciones. El pronóstico del desarrollo general vaticinaba un final cargado de fastidio.
La dinámica de las variantes tonificó al anfitrión, pero el que le transmitió vigor, mayor enjundia y claridad en las entregas fue el Vasquito de despliegue generoso.
LE PUEDE INTERESAR
“En el final tuvimos el premio que merecíamos”
LE PUEDE INTERESAR
Fabricio Pérez marcó el empate y la gente lo despidió con una ovación
La falta de jerarquía individual quedó en evidencia. El primer tiempo Pincha fue realmente mediocre
Julián Palacios estuvo a centímetros de anotar el segundo gol visitante cuando el anfitrión dejaba huecos significativos en su retaguardia. De aquella salvada, al final de película hubo un repunte del Pincha sostenido en las gambetas desequilibrantes del binomio rendidor: Aguirre-Pérez.
Cuando todavía no está bien asentado el ciclo que comanda Alexander Medina, el triunfo de anoche representa un envión anímico fenomenal.
De cara al partido del martes ante los peruanos, cualquiera de los dos mejores debería meterse en el equipo “A” en lugar de Facundo Farías.
Aguirre es más extremo y Pérez tiene alma de delantero; ambos hicieron méritos como para no empezar la próxima prueba desde el banco de suplentes.
Estudiantes tiene aspectos por mejorar, aunque la intensidad que viene demostrando para imponerse sobre el oponente de turno lo deja a salvo de cualquier reproche severo.
El todavía nuevo entrenador albirrojo asimiló rápido la idiosincrasia tan marcada de la institución que lo contrató. Sabe que puede tocar la banquina con actuaciones deficitarias, pero tiene prohibido plasmar en el campo un equipo enfermo de tibieza. La indolencia es un pecado que no se perdona en las tribunas del estadio UNO.
El torneo Apertura ni la Libertadores aun lo han llevado a una esquina decisiva. El temperamental “Cacique” está acumulando experiencias en un banco que hoy se cotiza bien alto. Las próximas semanas ayudarán para redondear entre los hinchas su primera calificación como conductor.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí