Fentanilo: la causa que revela una trama de desidia, tráfico y muerte

En la semana en la que se cumplió un año de la tragedia que marcó un antes y un después en la salud pública argentina, el fentanilo ha dejado de ser una referencia lejana de las crónicas policiales de Estados Unidos para convertirse en una realidad local multiforme. El fenómeno no es lineal: se manifiesta en laboratorios con estándares de higiene deplorables, en cargamentos que cruzan el río Paraná en botes precarios y en departamentos de lujo en Palermo donde la medicina se convierte en una ruleta rusa recreativa.

Esta semana, el cierre de un ciclo administrativo puso nombre y apellido a la responsabilidad estatal. La ANMAT confirmó la baja definitiva de los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. No fue una medida burocrática más; fue la respuesta final a la peor tragedia sanitaria del país, que tuvo su epicentro en el Hospital Italiano de La Plata.

La investigación judicial, liderada por el juez Ernesto Kreplak, ha cerrado el círculo sobre 14 procesados. Lo que comenzó con la detección de la bacteria Klebsiella pneumoniae en el lote 31202 de fentanilo, hoy se traduce en una cifra escalofriante: al menos 111 muertes vinculadas a estas sustancias contaminadas.

“El fentanilo dio mal”, admitían los técnicos en chats de WhatsApp que hoy son piezas clave de la causa. Las pruebas revelan un descontrol absoluto: reactivos vencidos escondidos de los inspectores, ampollas expuestas al sol y la lluvia, y una improvisación criminal que transformó un anestésico vital en un veneno letal.

El jueves 16 de abril comenzará una etapa crucial: la ampliación de las indagatorias. Con cuatro detenidos -entre ellos el dueño de las firmas, Ariel García Furfaro- y una expectativa de pena de hasta 25 años, la justicia busca sentar un precedente sobre la adulteración de sustancias medicinales.

Mientras el frente judicial avanza sobre la producción legal “contaminada”, el frente de seguridad enfrenta un enemigo distinto: el tráfico de desvío y el contrabando. Las cifras del Ministerio de Seguridad de la Nación son elocuentes. Si en 2024 se habían secuestrado apenas 18 ampollas, el 2025 cerró con más de 1.628 unidades incautadas. Este salto del 9.000% no responde a un solo factor, sino a una red de “hormiga” que drena el sistema de salud.

Más de un centenar de víctimas fatales, laboratorios dados de baja y una red ilegal en expansión

Justamente el año pasado la investigación también permitió reconstruir parte del circuito por el cual estas sustancias llegan al mercado ilegal. Por un lado, se detectó el ingreso de fentanilo desde Paraguay -comercializado bajo marcas como Voldex o Prinosil- a través de pasos fronterizos como Clorinda o la provincia de Misiones. En muchos casos, la droga es ocultada en camiones de carga o trasladada de manera clandestina cruzando el río Paraná. Su destino no se limita al consumo interno, sino que también forma parte de rutas de desvío hacia otros países de la región, como Chile.

DESCONTROL Y MUERTE

La cara más oscura y reciente de esta crisis es la que ocurre puertas adentro de los departamentos de Palermo. El concepto de la ”PropoFest” ha sacudido al sistema médico. Ya no se trata de pacientes víctimas de un error industrial, sino de profesionales y consumidores de alto poder adquisitivo que buscan “viajes controlados”.

La muerte del anestesista Alejandro Zalazar y el hallazgo del cuerpo de un enfermero de 44 años en Palermo, revelan una tendencia alarmante. Rodeados de ampollas de fentanilo, propofol, midazolam y hasta bromuro de vecuronio, estos casos exponen una red de desvío de drogas que no tienen uso recreativo tradicional.

El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína. En el entorno de las “PropoFest”, se utiliza para inducir estados de sedación profunda, a menudo combinándolo con propofol. El riesgo es fatal: la ventana entre la sedación y el paro cardiorrespiratorio es mínima, y sin equipo de reanimación, el resultado es la muerte en minutos.