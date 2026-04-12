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Política y Economía |MOVIMIENTOS EN EL PERONISMO

La interna que vuela a Barcelona y el debate por la Paso ampliada

El kirchnerismo y Kicillof, cada uno por su lado, irán a España a una cumbre progresista. Tiempos que se aceleran y el armado 2027

La interna que vuela a Barcelona y el debate por la Paso ampliada

Wado de Pedro, el elegido de Cristina Kirchner para encabezar esta movida / Web

CARLOS BAROLO

12 de Abril de 2026 | 04:12
Edición impresa

Axel Kicillof y el kirchnerismo llevarán su disputa interna al Viejo Continente. En pocos días más, dos delegaciones que expresan ambas tendencias estarán en Barcelona para asistir a una cumbre progresista.

La ex presidenta decidió que el senador nacional Eduardo “Wado” De Pedro encabece su propia avanzada integrada por otros legisladores y algún que otro intendente bonaerense como Gustavo Menéndez (Merlo) que le reporta.

Axel Kicillof todavía no confirmó su presencia, pero lo hará en breve. Fue invitado por la organización y el convite lucía como una oportunidad de mostrar sus pretensiones presidenciales a escala internacional y en una vidriera a la que acudirán otros líderes del mundo como el presidente brasileño Lula Sa Silva, el anfitrión Pedro Sánchez, Gustavo Petro (Colombia), Yamandú Orsi (Uruguay) y Claudia Sheinbaum (México), entre otros. Acaso, también, cómo único representante de estas tierras. No podrá ser.

Pedro Sánchez

La cita en Barcelona será el 17 y 18 de este mes. Se trata de la Movilización Progresista Global, un encuentro de partidos, movimientos democráticos y líderes globales donde, se presume, habrá posiciones críticas hacia la administración de Donald Trump. De hecho, Sánchez viene planteando sus diferencias con el “nuevo orden mundial” del que el presidente norteamericano es una de las figuras.

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Puede que la delegación cristinista viaje con otro propósito bajo el brazo: plantear el reclamo por la liberación de la ex presidenta que cursa detención en su departamento de Constitución tras ser condenada por actos de corrupción en la causa Vialidad.

Kicillof ha venido hablando del tema, aunque sin la contundencia que le reclama La Cámpora.

El Gobernador piensa en su candidatura presidencial. En los últimos días se reunió con el ex diputado nacional Emilio Monzó quien le llevó una propuesta: armar una Primaria amplia de la oposición que termine confluyendo en una oferta electoral para enfrentar al presidente Javier Milei.

Lula da Silva

Dos vertientes

Monzó propuso que el peronismo debería ir a una Paso con dos ofertas: una de centroizquierda que podría encabezar Kicillof y otra más vinculada al centro con alguna figura que no necesariamente vendría de ese partido.

Hay quienes dicen que el legislador se animó a soltar el nombre de Jorge Brito, el dueño del Banco Macro y ex presidente de River Plate.

Las versiones en torno del eventual futuro electoral de Brito son contrapuestas. Por un lado, hay quienes dicen que no tendría intenciones de dar el salto a la política. Otros, en cambio, creen que podrían convencerlo. Acaso los más entusiastas hayan recibido algún insumo para alimentar sus esperanzas cuando en las últimas horas cuando Brito se mostró junto al intendente de San Isidro, Ramón Lanús, un hombre del PRO que nunca se terminó de pasar al mileísmo.

Las versiones que circularon tras esa cumbre en la Gobernación indican que el Gobernador se habría mostrado entusiasmado en empujar la idea de la Paso ampliada. “Axel viene diciendo que hay que sumar, porque lo que estaba en 2019 sigue estando”, grafican cerca del mandatario.

No obstante, Kicillof cree que la oferta electoral, más allá de las dos vertientes que competirían en la Paso, debe tener un norte definido: un rechazo contundente al modelo económico que encarna Milei. “Primero hay que definir eso, luego vendrá el resto”, añaden las fuentes.

El Gobernador no lo dijo directamente, pero sobrevoló el tema cuando hace algunas horas, durante una actividad en la Universidad de Buenos Aires, recordó la fallida experiencia que resultó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en las que abundaron las disputas internas que afectaron seriamente la marcha de aquella administración cuyo fracaso dio paso a la experiencia libertaria. “No nos puede pasar que logremos una expresión electoral que pueda ganar las elecciones y después tengamos dificultades para gobernar”, lanzó. Una definición que abona su idea de componer “nuevas melodías”.

En ese esquema, Kicillof optó por uno de los dos caminos que le plantea la bifurcación generada a partir de los derrapes del gobierno de Milei. Decidió acelerar el paso en lugar de aguardar y especular con una eventual profundización del desgaste del gobierno nacional.

Eso lo lleva a intentar asociar su figura a la de conductor del peronismo y, en algún caso, hasta plantear diferencias con Cristina Kirchner como cuando habló del gobierno de los Fernández. Claro, sin romper con ella.

Las versiones en torno del eventual futuro electoral de Brito son contrapuestas

 

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