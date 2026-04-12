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La Ciudad |EN EL AMBA LOS PRECIOS TREPARON MÁS DE 10%

Tras la fuerte suba de marzo dicen que la carne se calmó y hasta baja

Con subas mensuales sin tregua, ahora en las carnicerías aseguran que retrocedieron el pollo y el asado, entre otros cortes

Tras la fuerte suba de marzo dicen que la carne se calmó y hasta baja

Desde el sector aseguran que los precios pueden variar según la zona comercial / Gonzalo Calvelo

12 de Abril de 2026 | 05:04
Edición impresa

En un contexto de aumentos sostenidos en distintos rubros, el precio de la carne también mostró un fuerte salto en marzo. Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la suba fue del 10,6% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante ese mes. Sin embargo, en los mostradores de la Ciudad, aseguran que, tras ese movimiento, los valores se frenaron en abril y en algunos casos incluso retrocedieron.

“En marzo fue la última vez que aumentó, a principio de mes. Ahora incluso bajó un poquito entrando en abril. El cajón de pollo por ejemplo, estaba 79.000 pesos y ahora está 72.000”, contó Mariano Colaianni, dueño de una carnicería de la zona de avenida 60. En su caso, el movimiento no se tradujo en un cambio en la demanda: “Las ventas siguen igual, por más que suba o baje. No aumentaron ni en carne, ni en pollo”.

Esa percepción de estabilidad se repite en otros comercios. Desde un local cercano a la estación de trenes señalaron que “hace un mes y medio que no aumenta” y que incluso algunos cortes mostraron retrocesos en comparación con los valores de principios de año. “El vacío llegó a estar en 24.000 pesos y ahora bajó a $17.500. Y el asado pasó de $18.000 a $14.900”, detallaron.

De todos modos, advierten que el comportamiento no es uniforme. “Va subiendo, pero muy poco, ponele una vez cada dos meses”, explicaron, y remarcaron que muchas veces las variaciones responden a decisiones comerciales.

En ese marco, el consumo tampoco muestra cambios significativos. La picada común, el asado del fin de semana y los cortes para milanesa siguen encabezando las ventas, mientras que el pollo y el cerdo se mantienen como alternativas, aunque sin desplazar a la carne vacuna.

“Vendemos bien de todo, no es que la gente cambió su consumo”, resumieron desde el mismo comercio, donde además indicaron que el pollo y el cerdo “hace bastante que no aumentan”.

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Otro carnicero de la zona de diagonal 80 y 46 coincidió en que el precio se mantiene “bastante estable”, aunque advirtió que existen diferencias según la ubicación. “No es lo mismo comprar en La Plata que en Berisso”, explicó, y señaló que factores como el alquiler, los servicios y los costos laborales inciden directamente en los valores finales.

Desde el sector empresario, en tanto, reconocen el escenario de subas recientes pero también plantean un límite hacia adelante. “Creemos poco probable que la carne siga aumentando. El precio del ganado está en niveles tales que no parece haber lugar para nuevos aumentos”, indicaron.

Al mismo tiempo, explicaron la dinámica que puede generar diferencias entre los datos generales y la percepción cotidiana. “La carne suele tener períodos de estabilidad y luego aumenta por escalones, con saltos que lo hacen más notorio”, señalaron. En ese sentido, destacaron que, mientras los granos ajustan a diario por su cotización internacional, el ganado se mueve con otra lógica.

En perspectiva, el dato anual también aporta contexto: en los últimos doce meses, el precio de la carne acumuló subas muy por encima de la inflación general, lo que ayuda a entender los incrementos recientes y el freno actual.

Así, entre subas acumuladas y valores que buscan estabilizarse, el mercado atraviesa una etapa de transición. Tras el salto de marzo, el mostrador parece haber puesto un freno, en un escenario donde el consumo se mantiene y el margen para nuevos aumentos, al menos por ahora, aparece acotado.

 

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