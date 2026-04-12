Alquileres: cuando es ajuste “charlado” o fin del contrato

El mercado inmobiliario de La Plata atraviesa un cambio de paradigma que obliga a inquilinos y propietarios a sentarse a negociar con nuevas reglas. Tras años de parálisis por falta de unidades, el escenario actual presenta una paradoja: hay más oferta que nunca, pero pagar el alquiler puede volverse un desafío. Así, por estos días se agudiza la mirada y el ingenio para orientar a inquilinos y propietarios sobre cómo manejar el momento del ajuste y qué sucede cuando la rescisión de contratos aparece como única salida en un contexto de altísima movilidad habitacional asociada a la caída de ingresos.

Según un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, los alquileres aumentaron más del doble que la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

El análisis pone de manifiesto que vivienda, servicios y combustibles son los rubros que más subieron por encima del índice general de precios, que según el INDEC acumuló en la región GBA un 209% hasta febrero de 2026.

Ante esta presión, la comunicación entre las partes es la herramienta más valiosa para evitar el conflicto y también la vacancia.

EL DÍA DEL AJUSTE ¿A NEGOCIAR?

La mayoría de los contratos actuales, redactados bajo la libertad de pacto que permite el DNU vigente, establecen actualizaciones cuatrimestrales atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este contexto, el salto que deben afrontar los locatarios este mes ronda el 11%. Para muchos, este porcentaje representa el “punto de quiebre” que desequilibra definitivamente la economía doméstica. Según cotizaciones actuales, pueden ser ajustes de entre 30 mil y 75 mil pesos, según se trate de unidades de uno, dos o tres ambientes.

La martillera Gisela Agostinelli, de la inmobiliaria “Agostinelli Propiedades”, cuenta que “en La Plata, las rescisiones de contratos han crecido por los ajustes cuatrimestrales, ya que están quedando en muchos casos por encima de los valores reales de mercado, lo que impulsa a los locatarios a buscar opciones más económicas”.

Para evitar la mudanza, aparece la figura de la bonificación. Las inmobiliarias actúan como mediadoras para ver si el incremento puede ser menor al que dicta el índice oficial. Al respecto, Agostinelli señala: “Depende de cada caso en particular. Hablamos con el propietario para ver si se le puede bajar un poco el incremento para que el locatario no se vaya; algunos nos dicen que sí y otros que no. No hay una regla fija”.

Lo que deciden bajar depende exclusivamente de la voluntad del dueño y de la relación previa con el inquilino.

Si la negociación no prospera, el inquilino tiene hoy una flexibilidad que no existía con leyes anteriores. Bajo el marco normativo actual, el locatario puede rescindir el contrato en cualquier momento, sin necesidad de esperar a que transcurran los primeros seis meses como dictaba la ley 27.551.

Sin embargo, esta salida tiene un costo legal que debe ser tenido en cuenta: “De acuerdo a la normativa vigente, si un locatario rescinde deberá abonar como indemnización el 10% del saldo restante para la finalización del contrato”, explica Agostinelli.

Para el propietario, este es el momento de un análisis profundo ¿Es mejor cobrar esa indemnización única y enfrentar el riesgo de tener la unidad vacía dos o tres meses, o es preferible ceder un porcentaje en el ajuste para mantener un flujo de fondos constante y un inquilino que cuida la propiedad?

LA OFERTA Y LOS VALORES PISADOS

Un fenómeno llamativo de este primer tramo de 2026 es que, debido al notable aumento de la oferta (que escaló más de un 200% desde fines de 2023), los precios de mercado se estabilizan. Esto genera una distorsión técnica peligrosa: un contrato que viene ajustando por IPC durante un año puede terminar siendo más caro que un departamento nuevo que recién sale al mercado en el mismo edificio.

“Los alquileres aumentaron un porcentaje muy alto a principios de 2023 cuando prácticamente no había oferta, pero hoy están estables, con una tendencia a la baja más que al alza”, analiza la martillera. Por eso, muchos expertos aconsejan a los propietarios ser pacientes. La realidad es que, a pesar de que los precios de oferta no suben de forma agresiva, a las familias les cuesta abonar el monto mensual sumado a las expensas, el agua y los servicios de luz y gas, que también subieron por encima del promedio.

EL “DESPUÉS” DE LA RESCISIÓN

Cuando la decisión de irse está tomada, el proceso en la inmobiliaria es directo pero formal. El locatario debe presentar una nota de rescisión indicando la fecha de entrega de llaves. Generalmente, esto ocurre a fin del mes corriente. En ese acto se realiza el cálculo de la indemnización y comienza una nueva etapa para el propietario: la charla sobre el nuevo valor de salida.

Sostienen algunos analistas del sector que, en muchos casos, el nuevo precio de alquiler para volver a colocar la propiedad no supera lo que venía pagando el inquilino saliente. A veces, incluso, hay que bajarlo para que sea competitivo frente a la abundancia de departamentos similares.

En definitiva, la recomendación para este 2026 es la transparencia. El inquilino debe avisar con antelación si el ajuste proyectado le resultará inalcanzable, y el propietario debe entender que, en un mercado con sobreoferta, un buen acuerdo hoy evita una persiana baja y gastos acumulados mañana. La movilidad actual muestra que quienes se van no lo hacen por gusto, sino por necesidad, refugiándose en opciones más económicas, compartiendo vivienda con terceros o regresando al hogar familiar para capear el temporal económico.