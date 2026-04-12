Dólar en retroceso y carry trade en auge: el clima financiero que impulsa al mercado argentino

Mientras el mundo mira de reojo las conversaciones entre EE.UU. e Irán en Pakistán, la aventura de Trump se está convirtiendo en un sabor amargo para EE.UU. Por el gran salto del petróleo, marzo tuvo una inflación del 0,9% para la economía norteamericana, haciendo que la variación anual salte a un inquietante 3%, lo que provocó un inmediato rebote en las tasas largas norteamericanas.

Pero, además de anotarse una generalizada suba de precios en EE.UU., impulsados sobre todo porque el galón de gasolina saltó de US$ 2,70 antes del conflicto, para colocarse entre US$ 4 y US$ 5 en diferentes estados, el otro gran perdedor es el dólar global, que sigue cediendo valor contra casi todas las monedas del mundo, fundamentalmente en Brasil, donde el billete verde perdió casi 10% en lo que va de 2026.

Esta debilidad internacional del dólar también se hace presente en la Argentina, donde hay vendedores casi sin compradores, y los precios del billete se siguen desinflando. Con este marco, y con un dólar oficial de $1.399,42, el Banco Central (BCRA) compró un récord diario de US$ 457 millones, que derivó en un incremento de reservas de nada menos que US$ 279 M, con el ministro de Economía Luis Caputo y todo su equipo listos para viajar mañana a Washington, con la expectativa de que el FMI termine de liberar US$ 1.000 M que mantiene estancados desde el último acuerdo.

UN DATO INCÓMODO

Esta baja del dólar llegó a Buenos Aires con un dato incómodo. Se dio a conocer la inflación de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), que anotó para marzo una variación del 3% mensual, con 8,9% en el trimestre y 32,1% en los últimos 12 meses. Pero más allá de este persistente incremento de los precios, la liberación de encajes sigue provocando un lento descenso en las tasas de interés internas.

De hecho, se comprobó que siguen bajando las tasas de los plazos fijos: por plata chica bajó de 23,3% a 22,8% (18% en bancos grandes y 27% en bancos chicos) y por plata grande bajó de 28,8% a 26,1%. Y a pesar de que todas estas rentas son inferiores a la inflación del 30% anual que se espera para todo 2026, el carry trade sigue a full, ya que el stock total de depósitos en pesos crece, mientras que el stock total de depósitos en dólares se estancó.

Toda esta coyuntura, por supuesto, viene acompañada de los vientos intrincados que llegan desde el exterior por la guerra en Medio Oriente, parcialmente en pausa en este momento. Y, claramente, el que se vio más perjudicado por todo lo sucedido desde fines de febrero a esta parte es el Presidente Donald Trump, ya que la confianza del consumidor en EE.UU. cae a mínimo histórico por inflación y guerra con Irán, y esto puede ser un mal presagio para la elección de medio término que debe enfrentar el mandamás de la Casa Blanca dentro de menos de siete meses.

EL MERCADO CAMBIARIO

En el mercado cambiario local, en tanto, el dólar blue no se movió, pero los dólares financieros cedieron y los dólares oficiales bajaron aún más. Además de sumar una montaña de dólares para el BCRA, la plaza local tiene claramente más vendedores que compradores de dólares. Por eso, el dólar oficial bajó $0,50 hasta $1.399,42, el blue se mantuvo en $1.390, el Senebi bajó $7,43 hasta $1.407,56, el MEP bajó $7,50 hasta $1.415,05 y el contado con liqui bajó $13 hasta $1.473,50. Por lo que la brecha entre el oficial y el blue fue negativa del 1% y la brecha entre el ccl y el mayorista fue del 8%.

Con esta corriente, muchos depósitos en dólares se están bajando de los bancos para ir corriéndose a los bonos argentinos, que fueron recomendados esta misma semana por el banco de inversión Morgan Stanley, ya que -por términos de intercambio- cree que la Argentina tendrá cuenta corriente positiva este año. Al tiempo que el Banco Mundial dijo que la economía argentina será la que más creerá de toda América latina, tanto en 2026 como en 2027. Con ese marco, con buen volumen, los bonos argentinos subieron otro 0,2%, por lo que el riesgo país cedió 1 unidad hasta 556 puntos básicos.

Mientras tanto, en papeles privados, el mercado norteamericano se está llenando de dudas, tanto que hubo cierre mixto en la Bolsa de Nueva York, con suba del 0,3% para el Nasdaq, pero con baja del 0,1% para el S&P y descenso del 0,6% para el Dow. Al tiempo que la Bolsa de San Pablo subió 1% y la Bolsa de México bajó 0,5%.

Expectante por el comienzo de transformación que están haciendo muchas empresas, empezando a adaptarse a las condiciones del actual modelo económico, el mercado bursátil local se mantuvo estático. Con $ 69.985 M operados en acciones y $ 186.619 M en Cedears, la Bolsa de Buenos Aires cerró sin cambios. En tanto que las ADR argentinas en NY estuvieron mixtas, con suba del 1 al 5% para Bioceres y BBVA, con baja del 1 al 3% para IRSA, Edenor y Mercado Libre.

En commodities mientras tanto, el inicio de conversaciones en Pakistán entre EE.UU. e Irán provocó una leve distensión con el precio del crudo, ya que hoy pasaron unos 15 barcos por Ormuz, todos aprobados por Irán, y negociados íntegramente en monedas no dólar. Con eso, el petróleo bajó 2%. En tanto, los metales preciosos terminaron mixtos. Los metales básicos actuaron sostenidos.

En Chicago hubo nuevas mejoras para la soja y el trigo, con baja para el maíz. Mientras que el Rosario, en datos preliminares, el maíz y el girasol estuvieron en verde. Y, nuevamente, el gran ganador de la jornada fue el mundo cripto, con chance de que los valores del panel sean más utilizados en el mercado norteamericano.