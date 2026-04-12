EN FOTOS | Perú elige presidente y la comunidad peruana vota en La Plata: hay cortes de calles
EN FOTOS | Perú elige presidente y la comunidad peruana vota en La Plata: hay cortes de calles
El impacto económico de la guerra y los errores propios complican al Gobierno
Adorni, las adversidades del Gobierno y el posible impacto en el tablero bonaerense
A dos años del caso Toretto: cómo está Alvite y el recuerdo de la familia de Armand
La nueva cara de la estética: más jóvenes, más hombres y menos exceso
Un club sin paredes, pero con redes: el auge del tenis criollo en el parque San Martín
La agenda del domingo hace rodar la pelota: partidos, horarios y TV
Mirtha Legrand descolocó a Baby Etchecopar con una consulta y lo defendieron
Escándalo en Gimnasia de Jujuy: echarían al jugador del "chiste" de la bomba en el avión
La increíble historia de la primera médica egresada de la UNLP
El Papa León XIV exigió el fin de las guerras y pidió proteger a la población civil
La agenda de espectáculos de La Plata, recargada: música, teatro, eventos y más
Domingo ideal para disfrutar al aire libre en La Plata: cómo empieza la semana
Qué dice la ciencia sobre la calidad del aire que se respira el Gran La Plata
Tras la fuerte suba de marzo dicen que la carne se calmó y hasta baja
Acorralados por el delito: “Plantaron” cámaras hasta en los árboles
Fentanilo: la causa que revela una trama de desidia, tráfico y muerte
Tomó alto riesgo “Otro” Pincha no jugó bien, pero lo dio vuelta
Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy domingo con EL DIA
La interna que vuela a Barcelona y el debate por la Paso ampliada
Noche de violencia en Berisso: dos hermanos baleados y un detenido
Dólar en retroceso y carry trade en auge: el clima financiero que impulsa al mercado argentino
Pierde fuerza el interés oficial por investigar a Tapia y Toviggino
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Y una vez más, la agenda deportiva del domingo no decepciona y hace rodar la pelotita con buenos partidos nacionales e internacionales a la vista.
Comenzando bien temprano con los encuentros del viejo continente, La Liga de España nos hace preparar el mate desde las 9:00 hasta las 16:00. Sin embargo, para los fanáticos futboleros también llenan la grilla los enfrentamientos de la Premier League, Bundesliga y la Serie A para ir cambiando de canal sin perderse nada.
No obstante, en suelo argentino la redonda comienza su juego a partir de las 15:00 en Liga Profesional y Primera Nacional, con el condimento extra del clásico entre Racing y River a partir de las 20:00 en el Cilindro de Avellaneda.
LIGA PROFESIONAL – FECHA 14
15:00: Platense vs Gimnasia Mendoza | TNT SPORTS PREMIUM
15:00: Newell's Old Boys vs San Lorenzo | ESPN PREMIUM
17:30: Atlético Tucumán vs Tigre | ESPN PREMIUM
17:30: Huracán vs Rosario Central | TNT Sports
20:00: Racing Club vs River Plate | ESPN PREMIUM
PRIMERA NACIONAL – FECHA 9
15:00: Temperley vs Quilmes | LPF PLAY
15:00: Defensores de Belgrano vs Ciudad de Bolívar | LPF PLAY
15:00: Ferro Carril Oeste vs Estudiantes Caseros | LPF PLAY
15:00: Acassuso vs Los Andes | LPF PLAY
16:00: Deportivo Madryn vs Almirante Brown | LPF PLAY
16:00: Agropecuario vs Gimnasia Jujuy | LPF PLAY
17:00: Güemes vs San Martín Tucumán | LPF PLAY
17:00: Chaco For Ever vs All Boys | LPF PLAY
17:00: Central Norte Salta vs Mitre | LPF PLAY
18:30: Deportivo Maipú vs Colegiales | LPF PLAY
PREMIER LEAGUE
10:00: Sunderland vs Tottenham Hotspur | DISNEY + PREMIUM
10:00: Nottingham Forest vs Aston Villa | DISNEY + PREMIUM / ESPN
10:00: Crystal Palace vs Newcastle United | DISNEY + PREMIUM
12:30: Chelsea vs Manchester City | DISNEY + PREMIUM / ESPN
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO.-Pibes al rescate: el Pincha ganó con lo justo
LE PUEDE INTERESAR
Tomó alto riesgo “Otro” Pincha no jugó bien, pero lo dio vuelta
LA LIGA
09:00: Osasuna vs Real Betis | DSPORTS
11:15: Mallorca vs Rayo Vallecano | ESPN 3 / DISNEY + PREMIUM
13:30: Celta de Vigo vs Real Oviedo | DSPORTS
16:00: Athletic Club vs Villarreal | DSPORTS
BUNDESLIGA
10:30: FC Köln vs SV Werder Bremen | DISNEY + PREMIUM
12:30: VfB Stuttgart vs Hamburger SV | DISNEY + PREMIUM
14:30: FSV Mainz vs SC Freiburg | DISNEY + PREMIUM
SERIE A
10:00: Parma vs Napoli | DISNEY + PREMIUM
13:00: Bologna vs Lecce | DISNEY + PREMIUM / ESPN 2
15:45: Como vs Internazionale | DISNEY + PREMIUM / ESPN 3
BRASILEIRAO
18:30: Corinthians vs Palmeiras | 116 Flow
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí