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La agenda del domingo hace rodar la pelota: partidos, horarios y TV

La agenda del domingo hace rodar la pelota: partidos, horarios y TV
12 de Abril de 2026 | 09:07

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Y una vez más, la agenda deportiva del domingo no decepciona y hace rodar la pelotita con buenos partidos nacionales e internacionales a la vista.

Comenzando bien temprano con los encuentros del viejo continente, La Liga de España nos hace preparar el mate desde las 9:00 hasta las 16:00. Sin embargo, para los fanáticos futboleros también llenan la grilla los enfrentamientos de la Premier League, Bundesliga y la Serie A para ir cambiando de canal sin perderse nada.

No obstante, en suelo argentino la redonda comienza su juego a partir de las 15:00 en Liga Profesional y Primera Nacional, con el condimento extra del clásico entre Racing y River a partir de las 20:00 en el Cilindro de Avellaneda.

LIGA PROFESIONAL – FECHA 14
15:00: Platense vs Gimnasia Mendoza | TNT SPORTS PREMIUM 
15:00: Newell's Old Boys vs San Lorenzo | ESPN PREMIUM
17:30: Atlético Tucumán vs Tigre | ESPN PREMIUM
17:30: Huracán vs Rosario Central | TNT Sports
20:00: Racing Club vs River Plate | ESPN PREMIUM

PRIMERA NACIONAL – FECHA 9
15:00: Temperley vs Quilmes | LPF PLAY
15:00: Defensores de Belgrano vs Ciudad de Bolívar | LPF PLAY
15:00: Ferro Carril Oeste vs Estudiantes Caseros | LPF PLAY
15:00: Acassuso vs Los Andes | LPF PLAY
16:00: Deportivo Madryn vs Almirante Brown | LPF PLAY
16:00: Agropecuario vs Gimnasia Jujuy | LPF PLAY
17:00: Güemes vs San Martín Tucumán | LPF PLAY
17:00: Chaco For Ever vs All Boys | LPF PLAY
17:00: Central Norte Salta vs Mitre | LPF PLAY
18:30: Deportivo Maipú vs Colegiales | LPF PLAY

PREMIER LEAGUE
10:00: Sunderland vs Tottenham Hotspur | DISNEY + PREMIUM 
10:00: Nottingham Forest vs Aston Villa | DISNEY + PREMIUM / ESPN
10:00: Crystal Palace vs Newcastle United | DISNEY + PREMIUM 
12:30: Chelsea vs Manchester City | DISNEY + PREMIUM / ESPN

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LA LIGA
09:00: Osasuna vs Real Betis  | DSPORTS
11:15: Mallorca vs Rayo Vallecano  | ESPN 3 / DISNEY + PREMIUM
13:30: Celta de Vigo vs Real Oviedo  | DSPORTS
16:00: Athletic Club vs Villarreal  | DSPORTS

BUNDESLIGA
10:30: FC Köln vs SV Werder Bremen | DISNEY + PREMIUM
12:30: VfB Stuttgart vs Hamburger SV | DISNEY + PREMIUM
14:30: FSV Mainz vs SC Freiburg | DISNEY + PREMIUM

SERIE A
10:00: Parma vs Napoli | DISNEY + PREMIUM
13:00: Bologna vs Lecce | DISNEY + PREMIUM / ESPN 2
15:45: Como vs Internazionale | DISNEY + PREMIUM / ESPN 3

BRASILEIRAO
18:30: Corinthians vs Palmeiras | 116 Flow

 

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