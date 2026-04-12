La agenda del domingo hace rodar la pelota: partidos, horarios y TV

Y una vez más, la agenda deportiva del domingo no decepciona y hace rodar la pelotita con buenos partidos nacionales e internacionales a la vista.

Comenzando bien temprano con los encuentros del viejo continente, La Liga de España nos hace preparar el mate desde las 9:00 hasta las 16:00. Sin embargo, para los fanáticos futboleros también llenan la grilla los enfrentamientos de la Premier League, Bundesliga y la Serie A para ir cambiando de canal sin perderse nada.

No obstante, en suelo argentino la redonda comienza su juego a partir de las 15:00 en Liga Profesional y Primera Nacional, con el condimento extra del clásico entre Racing y River a partir de las 20:00 en el Cilindro de Avellaneda.

LIGA PROFESIONAL – FECHA 14

15:00: Platense vs Gimnasia Mendoza | TNT SPORTS PREMIUM

15:00: Newell's Old Boys vs San Lorenzo | ESPN PREMIUM

17:30: Atlético Tucumán vs Tigre | ESPN PREMIUM

17:30: Huracán vs Rosario Central | TNT Sports

20:00: Racing Club vs River Plate | ESPN PREMIUM

PRIMERA NACIONAL – FECHA 9

15:00: Temperley vs Quilmes | LPF PLAY

15:00: Defensores de Belgrano vs Ciudad de Bolívar | LPF PLAY

15:00: Ferro Carril Oeste vs Estudiantes Caseros | LPF PLAY

15:00: Acassuso vs Los Andes | LPF PLAY

16:00: Deportivo Madryn vs Almirante Brown | LPF PLAY

16:00: Agropecuario vs Gimnasia Jujuy | LPF PLAY

17:00: Güemes vs San Martín Tucumán | LPF PLAY

17:00: Chaco For Ever vs All Boys | LPF PLAY

17:00: Central Norte Salta vs Mitre | LPF PLAY

18:30: Deportivo Maipú vs Colegiales | LPF PLAY

PREMIER LEAGUE

10:00: Sunderland vs Tottenham Hotspur | DISNEY + PREMIUM

10:00: Nottingham Forest vs Aston Villa | DISNEY + PREMIUM / ESPN

10:00: Crystal Palace vs Newcastle United | DISNEY + PREMIUM

12:30: Chelsea vs Manchester City | DISNEY + PREMIUM / ESPN

LA LIGA

09:00: Osasuna vs Real Betis | DSPORTS

11:15: Mallorca vs Rayo Vallecano | ESPN 3 / DISNEY + PREMIUM

13:30: Celta de Vigo vs Real Oviedo | DSPORTS

16:00: Athletic Club vs Villarreal | DSPORTS

BUNDESLIGA

10:30: FC Köln vs SV Werder Bremen | DISNEY + PREMIUM

12:30: VfB Stuttgart vs Hamburger SV | DISNEY + PREMIUM

14:30: FSV Mainz vs SC Freiburg | DISNEY + PREMIUM

SERIE A

10:00: Parma vs Napoli | DISNEY + PREMIUM

13:00: Bologna vs Lecce | DISNEY + PREMIUM / ESPN 2

15:45: Como vs Internazionale | DISNEY + PREMIUM / ESPN 3

BRASILEIRAO

18:30: Corinthians vs Palmeiras | 116 Flow