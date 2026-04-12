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La Ciudad |UNA VOTACIÓN SIN OPOSICIÓN

La Universidad ya tiene presidente para los próximos cuatro años

La Universidad ya tiene presidente para los próximos cuatro años

Fernando Tauber

12 de Abril de 2026 | 04:57
Edición impresa

La Asamblea Universitaria de la UNLP eligió ayer a Fernando Tauber como presidente para el período 2026-2030. Sin competencia opositora durante el proceso electoral, el actual vice presidente asumirá a fin de mes su tercer ciclo al frente de la UNLP, tras sus presidencias de 2010-2014 y 2018-2022. El cónclave, desarrollado en el auditorio de la Facultad de Psicología, arrojó un hecho inédito en la vida de la institución: Tauber obtuvo el respaldo de los 270 asambleístas, alcanzando una unanimidad absoluta que consolida la línea de gestión que conduce la casa de altos estudios desde hace dos décadas. La elección del máximo órgano de gobierno -integrado por los consejos directivos de las 17 facultades y representantes de todos los claustros- superó la marca de hace cuatro años, cuando el presidente saliente, Martín López Armengol, fue electo con 262 votos.

Durante una sesión de más de siete horas, donde el desfinanciamiento universitario fue el eje central, el presidente electo brindó un discurso con definiciones políticas. “Esta es una institución de pensamiento; tenemos la obligación de encontrar caminos alternativos a un gobierno que niega la educación y la ciencia pública porque dice que es más barato comprarla que generarla. No podemos estar de acuerdo con ese desmantelamiento”, dijo Tauber ante una asamblea colmada. También destacó el rol estratégico del conocimiento: “Somos una herramienta indispensable para promover el desarrollo nacional. La soberanía del conocimiento es el modelo que seguiremos promoviendo”. Finalmente, volvió a la arena de la política nacional al afirmar que “el campo popular volverá a conducir los destinos del país de la mano de las universidades”.

 

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