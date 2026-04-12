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El Mundo |Llamado global por la paz

El Papa León XIV exigió el fin de las guerras y pidió proteger a la población civil

Ante 18 mil fieles en el Vaticano, el Pontífice habló de un “deber moral” para resguardar a los inocentes y reclamó el cese de los conflictos en Sudán, Ucrania y el Líbano

El Papa León XIV exigió el fin de las guerras y pidió proteger a la población civil
12 de Abril de 2026 | 10:10

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Ante una multitud reunida en la Plaza de San Pedro, el papa León XIV volvió a alzar la voz frente a los conflictos que atraviesan distintas regiones del mundo y reclamó el cese de las guerras, al tiempo que subrayó la necesidad de proteger a las víctimas civiles.

Durante el rezo del Regina Caeli hoy por la mañana, y frente a unos 18.000 fieles, el Pontífice definió como un “deber moral” el resguardo de los inocentes, en línea con el principio de humanidad reconocido por el derecho internacional. “Existe la obligación de proteger a la población civil de los atroces efectos de la guerra”, sostuvo.

En ese marco, centró parte de su mensaje en el conflicto en Sudán, al cumplirse un nuevo aniversario del inicio de las hostilidades. “¡Cuánto sufre el pueblo sudanés, víctima inocente de este drama inhumano!”, expresó con preocupación.

A la vez, el Obispo de Roma renovó su llamado urgente a las partes enfrentadas para que depongan las armas y avancen, “sin precondiciones”, hacia un diálogo sincero que permita poner fin a lo que definió como una “guerra fratricida”.

El Papa también se refirió al “drama” que atraviesa Ucrania y pidió a la comunidad internacional que mantenga su apoyo, al tiempo que elevó una oración para que “la luz de Cristo traiga consuelo a los corazones afligidos”.

En la misma línea, dirigió un mensaje al Líbano, país que atraviesa días de fuerte tensión, e instó a los actores involucrados a “cesar el fuego” y a buscar con urgencia una salida pacífica.

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Finalmente, el Santo Padre pidió a los fieles que lo acompañen con la oración en la antesala de su viaje apostólico a África, que comenzará este lunes 13 de abril e incluirá visitas oficiales a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

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