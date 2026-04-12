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Policiales |EN LOS ALLANAMIENTOS SE INCAUTARON ARMAS, MUNICIONES Y ELEMENTOS VINCULADOS AL CASO

Noche de violencia en Berisso: dos hermanos baleados y un detenido

Uno de los heridos recibió un disparo en el abdomen y debió ser operado. Durante el operativo, la Policía fue agredida a piedrazos

Noche de violencia en Berisso: dos hermanos baleados y un detenido

El adolescente detenido y las municiones secuestradas / EL DIA

12 de Abril de 2026 | 05:22
Edición impresa

Un violento episodio ocurrido en la madrugada en Berisso dejó como saldo a dos hermanos gravemente heridos de bala, uno de los cuales debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia, en el marco de una causa caratulada como tentativa de homicidio agravado y que derivó en un importante operativo policial con un detenido.

Todo comenzó cerca de las 00.30, cuando un llamado al 911 alertó sobre una gresca entre varios hombres en la zona de 93 entre 129 y 130. Al arribar, los primeros móviles policiales fueron recibidos con una lluvia de piedras por parte de un grupo de personas, lo que obligó a los efectivos a replegarse ante la imposibilidad de avanzar y la desventaja numérica.

Durante más de dos horas no se registraron nuevos avisos, hasta que cerca de las 2.45 ingresó otra comunicación que advertía sobre la presencia de un hombre herido de arma de fuego en el mismo sector. Sin embargo, nuevamente los patrulleros fueron atacados con piedras y botellas, lo que volvió a impedir el acceso inmediato.

Minutos después, una joven se presentó en la comisaría tercera, visiblemente alterada, y denunció que sus dos hermanos habían sido baleados en ese mismo lugar. Según relató, los atacantes se movilizaban en moto, aunque no pudo aportar mayores precisiones por el estado de nerviosismo.

Con esa información, los efectivos regresaron al lugar y lograron constatar la veracidad del hecho. Allí encontraron a dos hombres heridos: uno, de 27 años, con un disparo en el abdomen; y el otro, de 30, con una herida en la pierna derecha a la altura de la tibia. Ambos estaban conscientes al momento de ser asistidos.

El operativo sanitario también se vio entorpecido por la hostilidad del entorno. Cerca de 30 personas rodearon la escena e intentaron impedir el accionar policial y de los médicos, lo que obligó a solicitar refuerzos. Finalmente, ambulancias del SAME lograron trasladar a los heridos: el más grave fue derivado de urgencia y sometido a una intervención quirúrgica, mientras que su hermano fue asistido por la lesión en la pierna.

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A partir de las tareas investigativas, se identificó a los presuntos agresores y se avanzó con medidas judiciales. En ese marco, días después se llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en 640 entre 130 y 131, donde personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), junto con efectivos de otras dependencias y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), concretó la detención de un sospechoso de 17 años. Durante el procedimiento se secuestraron dos armas, municiones de distintos calibres, vainas servidas y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque.

El adolescente quedó imputado por el delito de tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, con intervención de la fiscalía del fuero juvenil, en una causa que continúa en plena investigación.

 

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