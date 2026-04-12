Un auto perdió el control, subió a la rambla y de milagro no hubo heridos en La Plata

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Un siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en la ciudad de La Plata, más precisamente en la intersección de Diagonal 80 y 38, en el barrio Hipódromo.
Según la información recabada, el hecho ocurrió alrededor de las 04:05, cuando un automóvil Chevrolet Corsa despistó por causas que aún se intentan establecer, quedando atravesado sobre la calzada de la calle 38.
Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del incidente, aunque la situación generó complicaciones en la circulación vehicular en la zona.
Minutos más tarde, cerca de las 04:33, arribó un móvil que procedió a realizar un corte preventivo de la calle para evitar nuevos accidentes, dado que el vehículo permanecía cruzado obstruyendo parcialmente el tránsito.
El episodio no pasó a mayores, pero volvió a poner en foco la importancia de circular con precaución, especialmente durante la madrugada, cuando las condiciones de visibilidad y adherencia pueden jugar un papel clave.
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