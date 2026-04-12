Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |ENFOQUE

El impacto económico de la guerra y los errores propios complican al Gobierno

El impacto económico de la guerra y los errores propios complican al Gobierno

Archivo

GERMÁN LÓPEZ

12 de Abril de 2026 | 03:56
Edición impresa

El impacto económico de la Guerra de Oriente ya es visible y promete extenderse en el tiempo, aun cuando la tregua logre consolidarse. Sin embargo, detenerse únicamente en ese inventario puede llevar a perder de vista una cuestión de fondo.

Para muchos actores del sistema internacional hay una verdad difícil de soslayar: Irán era -o es- una potencia militar hostil al mundo occidental, que se había constituido en una amenaza concreta para la paz y la estabilidad global, especialmente por el desarrollo de su programa nuclear. No se trata solo de una hipótesis estratégica, sino de un diagnóstico que ha guiado durante años la política exterior de varias potencias.

El componente ideológico del régimen iraní agrega un factor adicional de preocupación. Su concepción del poder y su forma de vincularse con el mundo están atravesadas por una interpretación religiosa extremista, que persigue y discrimina -y en muchos casos castiga con prisión o muerte- a quienes no se someten a su visión del Islam. Se habla de más de 30.000 muertos por la represión interna de las protestas y de unos 26.000 detenidos. En ese marco, la eliminación de Israel es un objetivo reiterado en su discurso político.

Desde esta perspectiva, el conflicto deja de ser únicamente una discusión sobre costos económicos o decisiones tácticas y pasa a inscribirse en una lógica más amplia: la de la neutralización de un actor que muchos consideran impredecible y potencialmente desestabilizador.

LOS ATENTADOS EN ARGENTINA

Los argentinos, además, tenemos una experiencia que vuelve este debate menos abstracto. Los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA mostraron hasta dónde puede escalar la lógica de la aniquilación del “infiel” cuando se expresa a través de acciones indirectas. Se trató, en los hechos, de episodios de violencia ejecutados de manera encubierta por un Estado contra otro, sin declaración formal de guerra -aunque muy cerca de actos de guerra- ni reconocimiento oficial, pero con consecuencias devastadoras.

Esa memoria obliga, al menos, a complejizar la mirada. Porque, si bien es legítimo cuestionar los errores, los costos y las derivaciones de esta guerra, también lo es reconocer que el escenario previo dejaba escaso margen para una diplomacia componedora.

LE PUEDE INTERESAR

Hungría vota y el resultado puede sentirse en Argentina

LE PUEDE INTERESAR

Miles de pasajeros como rehenes del conflicto que afecta a los colectivos

En este contexto, las turbulencias que genera la guerra en Medio Oriente proyectan nuevas sombras sobre la situación económica argentina, justo en un momento de marcada fragilidad, cuando variables clave como la recaudación, el consumo y el empleo muestran números negativos y signos de estancamiento. La suba internacional del petróleo no hace más que agravar ese cuadro.

INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA

Según el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM) que elabora el Indec, en febrero la actividad industrial cayó 4% respecto del mes previo y registró una baja interanual del 8,7%, con un retroceso acumulado del 6% en lo que va del año. La mayoría de los sectores exhibe descensos.

En este escenario crecen la incertidumbre y la desconfianza, mientras el malhumor social comienza a hacerse visible en la calle, donde la paciencia frente a un sacrificio sostenido en el tiempo empieza a mostrar sus límites.

Como si fuera poco, los ruidos que surgen desde el propio gobierno envían señales que desalientan la inversión. El caso Adorni compone una maraña de incongruencias que, tal vez, sólo pueda resolverse con aquella frase de Leopoldo Marechal: “Del laberinto se sale por arriba”, es decir, apartando al funcionario que no logra explicar su situación patrimonial.

A esta altura, resulta evidente que su continuidad está generando un daño creciente en la credibilidad del gobierno. La pregunta es por qué se lo sigue sosteniendo. ¿Existe la expectativa -acaso ingenua- de que el paso del tiempo recompondrá su imagen?

Los datos no parecen avalar esa hipótesis: según la consultora Zubán Córdoba, el 70,4% considera que debería renunciar y el 66% tiene una imagen negativa del funcionario.

LA FRASE DE MILEI

El propio Javier Milei reconoció que “los últimos meses han sido duros”. No es una frase menor, sobre todo viniendo de un presidente poco proclive a admitir dificultades. Y en ese escenario, incluso una oposición desgastada y oxidada encuentra incentivos para moverse, tomar nota de las debilidades y prepararse para tratar de convertir cada error del oficialismo en una oportunidad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes repuntó con los cambios y dio vuelta un partido complicado; venció a Unión 2 a 1 con goles de Pérez y Amondarain

Se emocionó al ver su propia historia en EL DIA: la reacción de Osvaldo que conmovió a todos

Crimen de Néstor Copoletti en La Plata: el jardinero acusado se negó a declarar

La crisis en el transporte: cómo seguirá el conflicto tras días de hartazgo y padecimiento de los usuarios de micros

La Asamblea en la UNLP eligió a Fernando Tauber como nuevo presidente para el período 2026-2030

Desesperado reclamo a IOMA en La Plata por una nena de 8 años que lucha contra múltiples enfermedades 

Y vivieron felices por siempre: una pareja ya cumplió 59 años de amor
+ Leidas

Cierra en San Isidro una reconocida marca de zapatillas: 50 despidos

La increíble historia de la primera médica egresada de la UNLP

Adorni, las adversidades del Gobierno y el posible impacto en el tablero bonaerense

Tomó alto riesgo “Otro” Pincha no jugó bien, pero lo dio vuelta

Pibes al rescate: el Pincha ganó con lo justo

Qué dice la ciencia sobre la calidad del aire que se respira el Gran La Plata

Un club de juegos de mesa que también es un laboratorio

Un club sin paredes, pero con redes: el auge del tenis criollo en el parque San Martín
Últimas noticias de Opinión

Adorni, las adversidades del Gobierno y el posible impacto en el tablero bonaerense

Hungría vota y el resultado puede sentirse en Argentina

Miles de pasajeros como rehenes del conflicto que afecta a los colectivos

Los X de la semana
Policiales
Acorralados por el delito: “Plantaron” cámaras hasta en los árboles
Fentanilo: la causa que revela una trama de desidia, tráfico y muerte
Noche de violencia en Berisso: dos hermanos baleados y un detenido
La muerte de Ángel, sin imputados y más dudas
Un violento choque entre motos dejó varios heridos
Información General
“Teléfono” para Musk y Bezos: la NASA busca ayuda para volver a pisar la Luna
Los números de la suerte del domingo 12 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
¡Volvieron a casa!: el histórico regreso a la Tierra de los astronautas de Artemis II
Distinguen el aporte platense a la misión
En fotos y video | Misión Artemis II: la cápsula amerizó en el océano Pacífico
Espectáculos
Sofi Martínez reveló el mensaje que le envió Antonela tras "coquetear" a Messi
Jubiladas pudientes adornaron a Adorni
La agenda de espectáculos de La Plata, recargada: música, teatro, eventos y más
El capítulo final de “Outlander”: “Nunca es un adiós definitivo”
Los Mirlos y el bolero se cruzan en la Ciudad
Deportes
Pibes al rescate: el Pincha ganó con lo justo
Tomó alto riesgo “Otro” Pincha no jugó bien, pero lo dio vuelta
“En el final tuvimos el premio que merecíamos”
Fabricio Pérez marcó el empate y la gente lo despidió con una ovación
Cambió el chip y ya le apuntó los cañones a Cusco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla