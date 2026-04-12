Domingo ideal para disfrutar al aire libre en La Plata

Tras un inicio de jornada algo inestable, el clima en La Plata presenta condiciones favorables para disfrutar de actividades al aire libre durante este domingo. Según el pronóstico, se esperan lluvias aisladas durante la madrugada, pero con el correr de las horas el tiempo irá mejorando de forma progresiva.

El cielo se mantendrá entre nublado y parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 15°C y una máxima que alcanzará los 24°C, ofreciendo un ambiente templado y agradable para quienes planeen salir, hacer deporte o compartir en espacios verdes.

De esta manera, la jornada dominical se perfila como una buena oportunidad para aprovechar parques, plazas y propuestas al aire libre, luego de varios días con condiciones más inestables en la región.

¿Cómo arranca la semana?

El lunes continuará en la misma sintonía, con cielo parcialmente nublado y temperaturas similares, también con una mínima de 15°C y una máxima de 24°C. Además, se prevén vientos leves del sector este y noreste, lo que contribuirá a mantener un clima templado y estable.

Así, el inicio de la semana llega sin sobresaltos en materia climática, consolidando un escenario ideal para retomar la rutina con buen tiempo en la ciudad.