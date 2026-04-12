Adorni sí, Adorni no: el escándalo divide al Gobierno

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se convirtió en el principal protagonista de la agenda política durante el último mes. Desde que se conocieron detalles sobre su patrimonio y se difundieron cuestionamientos por su participación en viajes privados junto a su familia, el funcionario pasó a concentrar la atención tanto del oficialismo como de la oposición.

La polémica alcanzó uno de sus picos el 12 de marzo, cuando se viralizó la información de que había incluido a su esposa en la comitiva presidencial que viajó a Nueva York y, poco después, se difundió un video que lo mostraba rumbo a Punta del Este en un avión privado. Desde entonces, su nombre se mantuvo de manera recurrente entre los temas más comentados en redes sociales y en el debate político.

Las revelaciones posteriores sobre el crecimiento de su patrimonio y las investigaciones periodísticas sobre sus actividades privadas alimentaron la controversia y evitaron que el tema desapareciera de la agenda pública. En ese contexto, el funcionario pasó a ser un foco permanente de discusión dentro del propio oficialismo.

FISURAS EN LA MESA POLÍTICA

La situación del funcionario también generó tensiones en la cúpula del Gobierno. En la mesa política conviven posturas divergentes sobre su continuidad, mientras se profundizan las diferencias entre los sectores alineados con Karina Milei y los que responden al asesor presidencial Santiago Caputo.

Aunque algunos ministros sostienen que el Presidente podría esperar el momento adecuado para realizar cambios más amplios en el Gabinete, otros consideran que el desgaste político de Adorni se volvió demasiado costoso. “Es un buen tipo, pero lo de Manuel es una catástrofe que nos arrastra a todos”, resumió en privado un integrante del oficialismo.

En ese clima, comenzaron a multiplicarse las especulaciones sobre posibles reacomodamientos en el gabinete y sobre la estrategia del Gobierno para contener el impacto del escándalo en la opinión pública.

Pese a las críticas, Adorni mantiene por ahora el respaldo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, una de sus principales aliadas dentro del Gobierno. En ese marco, el funcionario busca mantener actividad política y tenía previsto viajar a Vaca Muerta para acompañarla en una actividad oficial.

En el Congreso, sin embargo, la situación genera inquietud incluso entre aliados. El jefe de Gabinete deberá presentar su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, aunque algunos sectores consideran que esa exposición podría profundizar la controversia en torno a su figura (ver aparte).

De hecho, en las últimas semanas el funcionario ya estuvo en el centro de escenas incómodas dentro del Parlamento. Durante una sesión reciente, legisladores opositores entonaron cánticos preguntando por su ausencia, en medio de las discusiones por proyectos clave para el Gobierno.

Un respaldo con matices

Las expresiones públicas de apoyo al funcionario también comenzaron a mostrar fisuras. La ministra Patricia Bullrich, por ejemplo, admitió que el jefe de Gabinete atraviesa un momento delicado. “Está muy tocado”, señaló durante una visita a Córdoba, al tiempo que dejó entrever que la situación podría requerir una renovación del gabinete.

En privado, Bullrich es una de las dirigentes que consideran que una oxigenación del equipo de gobierno podría contribuir a aliviar el desgaste político que provocó la polémica.

En el entorno de Adorni interpretaron esas declaraciones como una señal de distanciamiento y apuntaron contra la ministra por “jugar sola” dentro del espacio oficialista, lo que reflejó la creciente tensión entre distintos sectores del oficialismo.

Un clima de internas y reacomodamientos

La controversia en torno al jefe de Gabinete se suma a otros focos de tensión dentro del gabinete. En los últimos días también se registraron diferencias entre áreas del Gobierno por temas como la administración del PAMI, el financiamiento universitario y la distribución de recursos en el área de salud.

En paralelo, algunos funcionarios comenzaron a tomar distancia de determinadas decisiones para evitar quedar asociados al escándalo, mientras en la Casa Rosada se intenta mantener la iniciativa política y contener el impacto del conflicto.

En ese contexto, el Gobierno busca transmitir una imagen de cohesión interna. En la última reunión de gabinete, los ministros posaron juntos para una foto que pretendió reflejar un clima de trabajo coordinado. Sin embargo, detrás de esa postal, las discusiones sobre el futuro político de Adorni y el rumbo del gabinete siguen abiertas y alimentan las tensiones dentro del oficialismo.