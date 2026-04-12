Acorralados por el delito: “Plantaron” cámaras hasta en los árboles

En 3 entre 67 y 68, los árboles de la cuadra lucen con cámaras / EL DIA

Cansados de los robos y ante la falta de respuestas, vecinos de La Plata empezaron a tomar más medidas de prevención por su cuenta y con dinero de su bolsillo: instalaron cámaras de seguridad incluso en los árboles para intentar -de una vez- frenar la ola delictiva.

La situación se da en una cuadra de 3 entre 67 y 68, en cercanías al Hospital San Martín, donde -según relataron habitantes del lugar a este diario- los hechos delictivos se repiten desde 2024 y recrudecieron en los últimos días.

En ese contexto de creciente preocupación y sensación de indefensión, los frentistas decidieron reforzar la vigilancia con recursos propios, en medio de reiterados reclamos por la escasa presencia policial en la zona.

Simultáneamente, aclararon que no se trata de la única medida adoptada. Los vecinos ya comenzaron a organizar una asamblea, prevista en principio para el 20 de este mes, con el objetivo de definir acciones conjuntas para enfrentar la problemática.

“EN EL BARRIO HAY MUCHO MIEDO”

Hugo (45) es vecino de esa cuadra y uno de los damnificados por algunas entraderas que se han cometido allí desde el año pasado.

“En el barrio hay mucho miedo, principalmente por los asaltos, especialmente en casas de familia, que se están dando desde hace una semana y media, aunque la inseguridad acá viene desde el 2024”, reflejó con inocultable preocupación.

Asimismo, citó que “en 3 entre 67 y 68 se instaló la alarma vecinal, hay cámaras de seguridad, pero nada alcanza frente al asedio de los ladrones”.

La situación, entonces, llevó a quienes residen en la cuadra a poner en práctica un recurso inusual: colocar cámaras también en los árboles.

“Funcionan con un sistema de circuito cerrado de grabación”, precisó luego Hugo.

EL RADIO MÁS INSEGURO

Claro que las andanzas delictivas en ese barrio no se circunscriben a la referida cuadra.

Consultado sobre la zona más “caliente” por los robos, sostuvo que comprende “desde calle 1 hasta 5, desde 60 hasta 70”.

También Hugo habló de horarios de esos ataques: “salir a la calle después de las 18 es riesgoso, aunque el otro día se metieron en una casa de 3 entre 67 y 68 a las 2 de la tarde”.

A su vez, hizo saber que “en nuestro barrio tenemos un grupo de WhatsApp para informar exclusivamente de hechos de inseguridad, del que participamos 45 vecinos”.

“Pero estamos hablando para sumar a otro grupo de WhatsApp numeroso, de quienes viven en la zona de 4 y 64, para fijar posturas en común para reclamar por esta cuestión”, acotó. Y cerró: “la idea es encontrarnos todos el 20 de abril en la Shell de Plaza España”.

La inseguridad no da respiro cerca del hospital San Martín / EL DIA