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Política y Economía |JOHN FOOS

Cierra en San Isidro una reconocida marca de zapatillas: 50 despidos

Cierra en San Isidro una reconocida marca de zapatillas: 50 despidos

La planta llegó a fabricar 1 millón de zapatillas / Web

12 de Abril de 2026 | 04:09
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La empresa John Foos, que venía reduciendo su producción nacional de zapatillas y reemplazando el armado local por la importación de partes, anunció que cierra antes de fin de mes la planta en San Isidro, en la que quedaron apenas 50 empleados, la mayoría de los cuales serán desvinculados, tras tener una plantilla que alcanzaba casi los 400 trabajadores en 2023.

Fundada en la década de 1980 y referente de la moda adolescente en los ’90 y los 2000, la histórica firma comenzará a traer sus productos terminados desde Tailandia y Vietnam principalmente.

Se suma así a Dass (Nike/Adidas), Whirlpool, Electrolux y Dfac, que dejaron de producir localmente en 2025 y 2026 para importar productos terminados, debido en gran medida a la caída del consumo y la apertura de las importaciones.

En los últimos meses se multiplicó la cantidad de empresas que cesó la fabricación para comenzar a traer de China.

Una de ellas fue la histórica y principal fábrica de vidrio Rigolleau, que tiene su planta en Berazategui, provincia de Buenos Aires, que redujo parte de su producción local, avanzó con despidos en los últimos tiempos y empezará a importar vajilla terminada desde el gigante asiático.

John Foos justificó la medida, a través de un comunicado, como que es parte de un proceso de “reestructuración interna” orientado a garantizar la sustentabilidad del negocio y proyectar la marca hacia el futuro.

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La causa esgrimida es la caída del consumo, en un entorno de competencia creciente con productos del exterior de menor costo, y luego de haber presentado un balance para 2025 con pérdidas que superaron los $5.500 millones.

En su apogeo, la planta de Beccar había llegado a fabricar casi un millón de zapatillas.

 

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