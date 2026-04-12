Incendio en Punta Lara: una vivienda sufrió importantes daños y trabajaron dos dotaciones de bomberos

Un incendio de consideración se registró durante la mañana de este sábado 12 de abril en la localidad de Punta Lara, donde una vivienda resultó gravemente afectada por las llamas.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en calle 7 entre 126 y 128, hasta donde acudieron los móviles 49 y 37 tras un llamado de emergencia que alertaba sobre el foco ígneo.

En el lugar, los trabajos estuvieron a cargo del Suboficial Mayor Matías Belardinelli, quien se desempeña como encargado del Destacamento N° 1 de Punta Lara, coordinando las tareas para contener el avance del fuego.

Las llamas provocaron importantes daños materiales en la estructura de la vivienda, que quedó seriamente comprometida. Afortunadamente, no trascendió la existencia de personas heridas.

Tras un intenso operativo, los bomberos lograron controlar la situación y evitar que el incendio se propagara a construcciones linderas.

Las causas del siniestro aún no fueron informadas y serán materia de investigación.