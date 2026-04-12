Trump ordenó un bloqueo al estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones con Irán

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El presidente de los Estados Unidos hizo el anuncio luego de la reunión con Irán en Pakistán.
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Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán no lograron un acuerdo debido a las divergencias entre ambas partes en algunos puntos clave, y luego de ese encuentro el presidente Donald Trump anunció un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.
En su cuenta de Truth Social, Trump anunció que la marina estadounidense interceptará a todos los barcos que hayan pagado peaje a Irán en el estrecho de Ormuz.
A la vez, advirtió que cualquier embarcación iraní que dispare contra buques de su país o civiles “será enviado al infierno”.
“La Marina de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará de inmediato el proceso de bloquear cualquier barco que intente entrar o salir del estrecho de Ormuz”, subrayó el mandatario norteamericano, según se supo.
Trump sostuvo también el cierre iraní de esa vía marítima de “extorsión mundial” y consideró que “los líderes de los países, especialmente de Estados Unidos, jamás serán extorsionados”.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, confirmó el fracaso de las negociaciones al hablar con la televisión estatal iraní IRIB al término de la maratónica ronda de conversaciones de paz entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos en Islamabad, la capital paquistaní, que se extendió durante el fin de semana.
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Baghaei afirmó que "esta ronda de negociaciones fue la más larga del último año, con una duración aproximada de 24 o 25 horas".
Subrayó que la diplomacia, un proceso continuo, es una herramienta para proteger los intereses nacionales. Indicó que las conversaciones se llevaron a cabo tras casi 40 días de combates, en un clima de sospecha y desconfianza.
“Por lo tanto, era natural que no se esperara que estas negociaciones llegaran a buen término en una sola reunión”, indicó, según reflejó la agencia Xinhua.
Describió los temas tratados como "complicados", y señaló que se añadieron a las negociaciones nuevos asuntos, como el estrecho de Ormuz, cada uno con sus propias complejidades. En una publicación en X de este domingo, Baghaei enumeró algunos de los principales temas de negociación, entre ellos "el estrecho de Ormuz, la cuestión nuclear, las reparaciones de guerra, el levantamiento de las sanciones y el fin definitivo de la guerra contra Irán y en la región".
Añadió que se intercambiaron numerosos mensajes y textos entre ambas partes, asegurando que "los negociadores iraníes están empleando todas sus capacidades, experiencia y conocimientos para salvaguardar los derechos e intereses de Irán".
El portavoz afirmó que Irán está decidido a utilizar todos los medios, incluida la diplomacia, para asegurar los intereses nacionales y proteger el bienestar del país. Subrayó que Irán no ha olvidado los "incumplimientos de promesas y actos maliciosos" de Estados Unidos y no perdonará los "crímenes atroces" cometidos por EE. UU. e Israel.
Aseguró que el éxito del renovado proceso diplomático depende de la "seriedad y buena fe de la otra parte", instando a EE. UU. a abstenerse de exigencias excesivas y peticiones ilegales, y a reconocer los derechos e intereses legítimos de Irán.
Las conversaciones entre las delegaciones iraní y estadounidense en Islamabad tuvieron como objetivo aliviar las tensiones en Oriente Medio tras el alto el fuego alcanzado la madrugada del miércoles entre Irán, Estados Unidos e Israel.
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