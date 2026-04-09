Bingo a beneficio en Los Hornos

9 de Abril de 2026 | 03:03 Edición impresa

El domingo 12 de abril se realizará una nueva edición del Bingo Solidario a beneficio de “Conín La Plata” en el Rotary Club Los Hornos (60 y 134) de 15 a 19 horas.

La actividad contará con música en vivo y buffet. La entrada tiene un valor de $5.000 e incluye 1 cartón.

Para más información se puede consultar el Instagram conin.laplata

“Conín” es una organización sin fines de lucro que trabaja para erradicar la desnutrición infantil en Argentina.