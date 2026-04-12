La muerte de Ángel, sin imputados y más dudas

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La autopsia reveló lesiones en la cabeza y la fiscalía espera pericias clave para definir si hubo un hecho criminal. Conmoción
La muerte de Ángel, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, sigue rodeada de dudas mientras avanzan las pericias clave que podrían definir si se trató de un hecho criminal. Por ahora, la causa se investiga como “muerte dudosa, potencialmente ilícita”, con la madre y su pareja bajo sospecha, aunque todavía sin imputaciones formales.
El caso se inició el 5 de abril, cuando el menor fue trasladado de urgencia al hospital tras descompensarse en la vivienda donde se encontraba bajo cuidado materno, en el marco de un proceso de revinculación familiar. Permaneció internado en terapia intensiva durante más de un día, hasta que finalmente falleció.
Las primeras conclusiones forenses encendieron las alarmas. Según confirmó la pesquisa, el niño presentaba traumatismos en la zona craneal. Además, un dato inquietante: las lesiones podrían haber sido provocadas hasta diez días antes de su muerte, lo que abre múltiples interrogantes.
A la espera del informe histopatológico -clave para determinar si los golpes fueron intencionales o accidentales-, la fiscalía mantiene varias hipótesis abiertas, entre ellas homicidio o abandono de persona seguido de muerte. Mientras tanto, el caso está atravesado por un fuerte conflicto familiar. El padre del menor sostiene que se trató de un crimen y apunta contra la madre y su pareja. Incluso su abogado reforzó esa línea al asegurar que ambos “se están cubriendo”.
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