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Política y Economía |TENSIÓN EN DIPUTADOS

Afirman que Adorni irá al Congreso el 29 de abril pese a la presión política

Afirman que Adorni irá al Congreso el 29 de abril pese a la presión política

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12 de Abril de 2026 | 04:14
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En medio del creciente ruido político por su situación judicial, el jefe de Gabinete Manuel Adorni mantiene en agenda su presentación ante el Congreso para ofrecer su primer informe de gestión. Desde el oficialismo confirmaron que el funcionario concurrirá el próximo 29 de abril a la Cámara de Diputados, en cumplimiento de la obligación constitucional de informar periódicamente sobre la marcha del Gobierno.

La confirmación llega en un contexto de fuerte presión política. Adorni se encuentra bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito, a partir de la compra de dos propiedades y por gastos vinculados a vuelos y viajes al exterior, hechos que generaron cuestionamientos sobre posibles inconsistencias entre su patrimonio declarado y sus movimientos financieros.

Pese a ese escenario, en el oficialismo descartan por ahora cualquier cambio en la agenda parlamentaria del funcionario.

En las últimas horas también circularon versiones sobre una posible presencia del presidente Javier Milei durante la exposición de su jefe de Gabinete. Las especulaciones surgieron luego de que el mandatario publicara en su cuenta de X un mensaje celebrando el anuncio de la fecha del informe.

“No me lo pierdo. Ahí estaré!!!”, escribió el Presidente.

Sin embargo, desde el oficialismo aclararon que no hubo ninguna confirmación formal de la Casa Rosada sobre su asistencia al recinto. En ese sentido, algunos sectores interpretan que el mensaje podría referirse simplemente a que Milei seguirá la presentación a través de la transmisión oficial.

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Más de 4.800 preguntas de los diputados

Mientras tanto, en Diputados continúan los preparativos para la sesión informativa. Legisladores de distintos bloques enviaron más de 4.800 preguntas escritas dirigidas al jefe de Gabinete, un número inusualmente alto para este tipo de informes.

Según fuentes parlamentarias, Adorni ya comenzó a trabajar en las respuestas, que deberían ser distribuidas entre los diputados horas antes de la sesión.

En paralelo, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, evitó por ahora abrir conversaciones formales con los bloques dialoguistas sobre el clima político con el que llegará el funcionario al recinto.

La situación judicial del jefe de Gabinete generó inquietud incluso entre los aliados del Gobierno. Legisladores del PRO y la UCR, que suelen acompañar al oficialismo en el Congreso, coinciden en que será clave esperar una definición de la Justicia antes de fijar una postura definitiva.

Sin embargo, en esos espacios también crece la preocupación por el impacto político del caso. Algunos dirigentes comenzaron a deslizar que la continuidad del funcionario podría transformarse en un problema para el Gobierno.

“Se lo tienen que sacar de encima porque es una locura que siga en el Gobierno”, afirmó en reserva un legislador.

La oposición, por su parte, evalúa distintos caminos para aprovechar el desgaste del funcionario. Entre ellos aparece la posibilidad de impulsar una moción de censura contra el jefe de Gabinete, un mecanismo previsto en la Constitución que permitiría desplazarlo del cargo si reúne mayoría absoluta en ambas cámaras.

En ese escenario, en el Congreso también circulan versiones sobre la estrategia del oficialismo. Algunos dirigentes sostienen que Karina Milei no estaría dispuesta a negociar con los gobernadores para frenar un eventual avance opositor.

Si los bloques kirchneristas, la izquierda, parte del interbloque Unidos y legisladores de provincias del norte logran coordinar posiciones, podrían reunir los votos necesarios para impulsar la iniciativa.

El debut de Adorni en el Congreso no sólo estará marcado por las preguntas sobre su situación patrimonial. Los legisladores también anticiparon que buscarán explicaciones sobre otros temas sensibles.

Entre ellos aparecen los recortes denunciados por varias provincias en la distribución de fondos de coparticipación y las deudas que la Nación mantiene con las cajas previsionales provinciales no transferidas a la ANSeS.

Según estimaciones oficiales, esos pasivos superaban los 350.000 millones de pesos tras la suspensión de transferencias dispuesta en 2024.

Con ese clima político y parlamentario, el informe del 29 de abril se perfila como uno de los debates más tensos del año en el Congreso.

 

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