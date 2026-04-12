Adorni, las adversidades del Gobierno y el posible impacto en el tablero bonaerense
Adorni, las adversidades del Gobierno y el posible impacto en el tablero bonaerense
El impacto económico de la guerra y los errores propios complican al Gobierno
La interna que vuela a Barcelona y el debate por la Paso ampliada
La increíble historia de la primera médica egresada de la UNLP
Un club sin paredes, pero con redes: el auge del tenis criollo en el parque San Martín
Domingo ideal para disfrutar al aire libre en La Plata: cómo empieza la semana
Qué dice la ciencia sobre la calidad del aire que se respira el Gran La Plata
Tras la fuerte suba de marzo dicen que la carne se calmó y hasta baja
Acorralados por el delito: “Plantaron” cámaras hasta en los árboles
Fentanilo: la causa que revela una trama de desidia, tráfico y muerte
Tomó alto riesgo “Otro” Pincha no jugó bien, pero lo dio vuelta
Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy domingo con EL DIA
Noche de violencia en Berisso: dos hermanos baleados y un detenido
Dólar en retroceso y carry trade en auge: el clima financiero que impulsa al mercado argentino
Pierde fuerza el interés oficial por investigar a Tapia y Toviggino
El crédito empuja el consumo, pero la mora enciende señales de alerta
Afirman que Adorni irá al Congreso el 29 de abril pese a la presión política
Milei prepara fotos con gobernadores en medio del reclamo de fondos
Cierra en San Isidro una reconocida marca de zapatillas: 50 despidos
El financiamiento, presente en el 50% de las consultas por propiedades
Villa Elvira abrió la celebración de su 118° aniversario con una cena
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La salida de un veedor que debía supervisar la AFA reavivó las sospechas sobre el verdadero alcance del control estatal
La decisión del abogado Agustín Ortiz de Marco de apartarse de la veeduría dispuesta sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a poner bajo la lupa el verdadero alcance del control que el Gobierno había anunciado sobre la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
Ortiz de Marco era uno de los dos veedores designados para supervisar durante seis meses distintos aspectos del funcionamiento institucional de la AFA, en medio de denuncias que apuntan a irregularidades administrativas y que involucran tanto al presidente de la entidad como a su tesorero, Pablo Toviggino.
La salida del funcionario, sin embargo, dejó debilitado el esquema previsto originalmente y alimentó las dudas sobre el interés real del Ejecutivo en avanzar con una investigación de fondo sobre la casa madre del fútbol argentino.
La designación de los veedores había surgido a partir de una presentación de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo estatal encargado de supervisar asociaciones civiles y fundaciones.
La intervención en grado de veeduría fue dispuesta por un plazo de 180 días y tenía como objetivo revisar distintos aspectos del funcionamiento institucional de la AFA. Entre los puntos a analizar figuraban las cuentas de la entidad, el sistema de transferencias y algunos proyectos institucionales vinculados a su estructura.
El nombramiento de los veedores se concretó el 16 de marzo, pocos días después de que Juan Bautista Mahiques asumiera como nuevo ministro de Justicia. El cambio en la conducción de esa cartera había provocado previamente una reconfiguración interna del área y el desplazamiento de varios funcionarios que habían impulsado inicialmente la idea de avanzar con controles sobre la entidad del fútbol argentino.
LE PUEDE INTERESAR
La interna que vuela a Barcelona y el debate por la Paso ampliada
LE PUEDE INTERESAR
Milei prepara fotos con gobernadores en medio del reclamo de fondos
Si bien Ortiz de Marco argumentó públicamente que su decisión de apartarse obedecía a una fuerte carga laboral, distintas versiones indicaron que la renuncia respondió en realidad a la falta de condiciones para comenzar el trabajo.
Según trascendió, a más de un mes de su designación nadie del Gobierno se había comunicado con él para poner en marcha la tarea prevista en la resolución oficial. Tampoco se habían definido mecanismos concretos de trabajo ni se habían establecido reuniones iniciales para comenzar el relevamiento.
Además, la resolución que lo nombraba le permitía conformar un equipo técnico para desarrollar la tarea de supervisión, pero nunca se le asignaron fondos para hacerlo. Esto implicaba que, en la práctica, debía afrontar con recursos propios los costos de una estructura profesional destinada a revisar las cuentas de una organización compleja como la AFA.
En ese contexto, el abogado concluyó que no estaban dadas las condiciones mínimas para asumir una responsabilidad de ese nivel sin herramientas operativas ni respaldo institucional.
La salida del veedor también reavivó cuestionamientos sobre los vínculos entre el actual ministro de Justicia y la dirigencia del fútbol argentino.
Juan Bautista Mahiques fue designado por Claudio Tapia como vicerrector de la Universidad de la AFA, un proyecto académico impulsado por la entidad que nunca llegó a consolidarse plenamente. Además, el funcionario ocupa un lugar como representante en la Comisión de Ética de la Conmebol, la organización que rige el fútbol sudamericano y que mantiene una relación cercana con la conducción de la AFA.
Estos antecedentes alimentaron las suspicacias sobre el grado de independencia con el que podría avanzar una investigación impulsada desde el propio Ministerio de Justicia.
Tras la salida de Ortiz de Marco, el esquema de supervisión quedó reducido a un solo veedor: el contador Rubén Miguel Papacena, quien había sido designado junto al abogado en la resolución original.
Ahora el Ministerio de Justicia deberá definir si designa a un reemplazante para completar la dupla prevista o si modifica el mecanismo de control sobre la AFA.
Mientras tanto, la veeduría —que en su lanzamiento había sido presentada como una herramienta para reforzar el control de legalidad sobre la institución— aparece debilitada antes de haber iniciado efectivamente su trabajo.
El episodio se produce además en un contexto de tensión entre el Gobierno nacional y la conducción del fútbol argentino.
Tapia y Toviggino han mantenido en distintos momentos fuertes diferencias con la Casa Rosada y cuestionaron la intervención de la IGJ en la estructura institucional de la AFA.
Desde la conducción del fútbol sostienen que la entidad tiene su sede formal en Pilar, dentro de la provincia de Buenos Aires, y que por lo tanto la Inspección General de Justicia no tendría competencia para designar veedores sobre su funcionamiento. Según ese argumento, cualquier control debería corresponder a la Justicia provincial.
Las anteriores autoridades de la IGJ, en cambio, habían sostenido que ese cambio de domicilio institucional era irregular y que por esa razón el organismo estaba habilitado a intervenir.
En ese escenario, la salida de uno de los veedores dejó el proceso de supervisión en una situación incierta.
La medida que había sido presentada como un paso para reforzar el control estatal sobre la AFA terminó envuelta en tensiones políticas, cuestionamientos judiciales y dudas sobre su implementación efectiva.
Con uno de los dos supervisores fuera del esquema y sin señales claras sobre cómo continuará el proceso, el intento oficial de avanzar sobre las cuentas y el funcionamiento de la entidad parece haber perdido impulso incluso antes de comenzar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí