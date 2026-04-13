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Se incendió un camión en plena Autopista La Plata

13 de Abril de 2026 | 18:45

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Una camioneta se incendió en la calzada de la autopista Buenos Aires - La Plata en sentido a la capital provincial, altura Ezpeleta. El vehículo ardió en llamas, por razones que se desconocen aún, y requirió la intervención policial y de bomberos.  

A causa de esto, el tránsito se volvió lento desde la zona de Wilde en dirección a La Plata. Mano hacia CABA no registró demoras hasta el momento. 

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