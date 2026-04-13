Concesión extendida en La Plata: el TALP seguirá operando hasta el 2033

El Ministerio de Transporte bonaerense oficializó la prórroga de la concesión para la empresa Transportes Automotores La Plata S.A. (TALP), asegurando la continuidad de la emblemática Línea 338 por una década más. A través de la Resolución N°95/2026 publicada en el Boletín Oficial, se convalidó la explotación del servicio hasta el 2 de abril de 2033, lo que garantiza la conectividad de la capital provincial con gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La medida no solo extiende el plazo de vigencia, sino que también autoriza una reestructuración operativa de sus recorridos tradicionales. Entre las novedades más destacadas, la normativa establece la incorporación de los municipios de Ituzaingó y Hurlingham a la traza actual, ampliando el alcance de una línea que ya atraviesa puntos clave como San Isidro, Morón, La Matanza y Lomas de Zamora, consolidándose como una columna vertebral del transporte interurbano.

Para garantizar la eficiencia del servicio, la Provincia fijó un parque móvil mínimo y obligatorio de 109 unidades que la compañía deberá mantener en funcionamiento. Este requisito técnico busca asegurar la frecuencia y calidad en una prestación que une el Conurbano bonaerense de punta a punta, en un contexto donde la demanda de transporte público sigue en aumento tras la expansión de las zonas urbanas conectadas por el "Costera".

Con esta resolución, el TALP ratifica su presencia histórica en las rutas bonaerenses, donde opera de forma ininterrumpida desde 1967. Tras superar diversas etapas y renovaciones en las últimas décadas, la firma platense encara este nuevo período con el desafío de integrar los nuevos destinos y cumplir con las exigencias operativas impuestas por la cartera de Transporte para los próximos diez años.