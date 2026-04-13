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Peligro en Plaza Paso por un poste que cayó sobre un menor: “Podría haber sido una tragedia”

Peligro en Plaza Paso por un poste que cayó sobre un menor: “Podría haber sido una tragedia”
13 de Abril de 2026 | 15:37

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Una tarde de juegos en La Plata estuvo a punto de transformarse en una fatalidad. El pasado sábado 11, alrededor de las 17 horas, un pesado poste de iluminación se desplomó de forma imprevista en Plaza Paso (13 y 44), impactando directamente sobre un niño de 12 años que caminaba por el lugar, indicó la madre de la víctima al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896)https://api.whatsapp.com/send?phone=5492214779896.

“Se escuchó un estruendo muy fuerte de un poste que cayó sobre mi hijo, golpeándolo en la cabeza y pegando en pecho y hombro. De milagro no lo aplastó porque realmente podría haber sido una tragedia”, relató la madre de la víctima, quien aún procesa la angustia del momento. Según el testimonio, el menor se encuentra fuera de peligro, aunque el golpe y el peso de la estructura generaron una situación de extrema tensión ante la mirada de las decenas de familias que disfrutaban de la tarde.

El hecho dejó al descubierto falencias en el mantenimiento del mobiliario urbano. “Había mucha gente. El nene está bien por suerte y de milagro; es pesadísimo eso”, señaló la mujer, quien además denunció una preocupante demora en la asistencia: “Hubo llamados al SAME y esperamos más de 45 minutos. Hubo policía y todo, que pasaron el reclamo”. La falta de respuesta inmediata en una zona tan céntrica aumentó la indignación de los presentes.

Tras el accidente, el pedido de los vecinos es unánime: una revisión integral de las luminarias en el predio. “Tendrían que revisar urgentemente porque hay muchos postes en esa plaza y la mayoría con las bases podridas. Esta vez fue un milagro, pero espero que se tomen medidas pertinentes para que no haya otro accidente y termine en algo peor. El mal momento y la angustia fue enorme, no se lo deseo a nadie”, concluyó la madre, haciendo un llamado a la prevención para evitar que el mal estado de las estructuras vuelva a poner en riesgo la vida de los platenses.

 

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