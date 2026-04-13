Con rubros cada vez más golpeados, el comercio local sigue sin repuntar

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Textil, calzado, construcción y bazar, son los más afectados. CAME muestra una retracción del 3,6 por ciento en lo que va del año
El comercio minorista platense no encuentra piso. Mes a mes, las ventas retroceden y los comerciantes de la Ciudad ya no saben cuándo va a revertirse la tendencia. “Es como un cuchillo cayendo y nadie lo quiere agarrar”, graficó Valentín Gilitchensky, referente de la Asociación Comercial de Calle 8 y de la Federación Empresaria de La Plata (FELP), en diálogo con EL DIA.
En tanto, los números que publica la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) respaldan esa percepción: en marzo, las ventas minoristas pyme cayeron un 0,6% interanual a valores constantes y un 0,4% respecto a febrero, acumulando una retracción del 3,6% en lo que va del año.
Abril tuvo además condimentos propios que agravaron el panorama general. El cobro tardío de sueldos, el cierre posterior de los resúmenes de tarjeta y los problemas con el transporte urbano se sumaron para reducir aún más el flujo de clientes. “No hay plata en la calle y cualquier cosa afecta al no vender nada”, sintetizó Gilitchensky. Esa dinámica se reflejó en la encuesta de la CAME: el 42,2% de los comercios consultados reportó un deterioro respecto al mismo mes del año anterior, 1,8 puntos más que en febrero.
El rubro más afectado, según Gilitchensky, fue el textil, moda y calzado. “Tuvieron otra vez una retracción y cada mes que va pasando, cae más la venta”, describió.
El informe de la CAME lo confirmó con datos: el sector textil e indumentaria registró una caída del 0,4% interanual en marzo, mientras que bazar, decoración y textiles del hogar se desplomó un 8,3%. En este último rubro, la cámara señaló que los hogares priorizaron gastos escolares y de subsistencia, postergando la renovación de mobiliario, y que la demanda se concentró en artículos de bajo costo unitario, con el uso de tarjetas de crédito como principal recurso para cerrar transacciones.
La construcción y la ferretería, rubros que a nivel nacional mostraron un leve crecimiento del 2% según la CAME -impulsado por reparaciones hogareñas de fin de verano e impermeabilizaciones de temporada-, tampoco escapan a la preocupación local.
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“El metro de construcción está carísimo, la gente no tiene plata para hacer ningún arreglo ni nada”, advirtió el dirigente comercial, y agregó que el dólar quieto tampoco termina de dinamizar ese segmento. En el mismo sentido, apunta que el sector automotor, que venía mostrando cierta recuperación, también comenzó a frenarse.
Según Gilitchensky, el primer recorte de los comerciantes en este escenario de retracción, es el de los gastos superfluos: apagar aires acondicionados, reducir el consumo de luz, evitar cualquier desembolso no imprescindible.
Luego viene la reducción de stock: “Cada vez se compra mucho menos mercadería y se trata de subsistir con la que uno ya tiene”, contó.
Y después, casi inevitablemente, llegan las moras: servicios impagos, proveedores sin cobrar, cheques que no se acreditan. “La cadena de pago de a poco se está cortando”, resume Gilitchensky.
En ese contexto, la presión impositiva aparece como uno de los nudos más críticos.
Los impuestos continúan cursando intimaciones a comerciantes que, ante la falta de liquidez, postergan pagos y caen en moratorias que solo patean el problema. “El estado sigue apretando como si no hubiese ningún tipo de problema. La gente no tiene plata y está intentando mantener el local y el puesto de trabajo, pero las tasas de interés por un impuesto no pagado están más altas que las del banco, es usurero”, advirtió Gilitchensky.
En tanto, el 59,1% de los comerciantes encuestados por la CAME considera que el escenario actual no es apto para nuevas inversiones, frente a apenas un 13,1% que lo ve como una oportunidad.
En cuanto a las perspectivas de venta para los próximos meses, el 48% prevé que los niveles se mantendrán, el 39,7% espera una mejora y el 12,4% anticipa un retroceso. En La Plata, entre cierres que ya se concretaron y locales que todavía esperan ver qué pasa, la lectura de Gilitchensky es contundente: “Esto tiene que tener una reactivación, porque si no no va a haber nadie que pueda aguantar”, concluyó.
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