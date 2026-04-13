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Luis Brandoni tuvo que ser internado tras una caída en su casa: cuál es su estado de salud

El actor permanece bajo control médico por un hematoma y las funciones de su obra quedaron suspendidas 

Luis Brandoni tuvo que ser internado tras una caída en su casa: cuál es su estado de salud
13 de Abril de 2026 | 15:26

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La comunidad artística nacional mantiene su atención sobre la salud de Luis Brandoni. El reconocido actor de 85 años debió ingresar a un centro asistencial luego de un traspié ocurrido el pasado sábado en su domicilio. A raíz de este episodio, la exitosa comedia Quién es quién, que protagoniza en el teatro Multitabaris, interrumpió su temporada de manera indefinida.

El productor Carlos Rottemberg brindó detalles para llevar tranquilidad a los seguidores del intérprete y desestimar las versiones de mayor gravedad que circularon en un principio. Según explicó el empresario, la internación se decidió para realizar un seguimiento estricto de la evolución del paciente tras el impacto sufrido en su casa.

Rottemberg fue categórico al desmentir los rumores sobre un cuadro neurológico severo. "No es un ACV como se dijo en un principio sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción", precisó el productor en contacto con la prensa.

El equipo médico que asiste a Brandoni optó por mantenerlo bajo observación por un periodo de tiempo prudencial. El objetivo principal de los especialistas es monitorear la evolución del hematoma y asegurar que el proceso de recuperación avance sin complicaciones adicionales.

La situación de Brandoni se sumó a una dolencia previa de su compañera de elenco, Soledad Silveyra, lo que obligó a la suspensión total de las actividades en el Multitabaris. Aunque Silveyra muestra una evolución favorable y ya se encuentra en su hogar, el cuadro actual del actor impide fijar una fecha de retorno para la obra.

La producción del espectáculo aguarda nuevos informes médicos para determinar los pasos a seguir. Por el momento, la prioridad absoluta de la empresa y del equipo técnico reside en la salud de sus protagonistas, postergando el cronograma de funciones hasta que ambos reciban el alta definitiva de los profesionales.

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