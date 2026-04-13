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VIDEO. Viajó desde Olavarría a La Plata para visitar a su novia y le robaron la camioneta en cuatro minutos

13 de Abril de 2026 | 20:22

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Lo que debía ser un fin de semana de descanso y reencuentro terminó en una pesadilla de inseguridad en pleno centro platense. Un joven que había viajado el viernes por la noche desde Olavarría para visitar a su novia, quien se desempeña como médica en La Plata, sufrió el robo de su camioneta Toyota Hilux XRS blanca en tan solo cuatro minutos.

El hecho ocurrió en la calle 47 entre 2 y 3, una zona de intenso movimiento debido a su cercanía con facultades y centros de salud. La secuencia fue registrada por una cámara de seguridad el domingo, exactamente a las 06:18 AM, cuando los delincuentes actuaron con una impunidad asombrosa. 

Según trascendió, los malvivientes lograron forzar y llevarse la camioneta en apenas cuatro minutos, tiempo suficiente para vulnerar las medidas de seguridad y escapar del lugar antes de que el propietario o los vecinos pudieran advertir lo que estaba sucediendo en la vía pública.

La víctima, que había estacionado frente al domicilio de su pareja para pasar los últimos días de su estadía, se encontró con el espacio vacío al momento de retirarse. La denuncia ya fue radicada y los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los autores del robo, en un sector del Casco Urbano que viene registrando diversos hechos delictivos bajo modalidades similares durante las madrugadas.

 

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