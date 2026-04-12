La Plata Reporta: ya son más de 1.000 los reclamos vecinales y el Casco urbano encabeza las quejas

La plataforma participativa “La Plata Reporta”, impulsada por la exconcejala Julia Matheos y el emprendedor tecnológico Francisco Leonardelli, alcanzó un hito significativo al superar la barrera de los 1.000 reportes ciudadanos. A pocos meses de su lanzamiento, la herramienta (laplatareporta.com) ya acumula un total de 1.061 reclamos geolocalizados, reflejando un mapa detallado de las carencias en servicios públicos e infraestructura que afectan a los distintos barrios de la ciudad.

El análisis de los datos arroja una fuerte concentración en problemáticas de infraestructura urbana. El estado de las calles lidera las denuncias con 378 reportes (39%), seguido por fallas en las luminarias con 202 casos (21%) y deficiencias en la gestión de residuos con 105 registros (11%). En conjunto, estas tres categorías representan más del 70% de las incidencias cargadas por los usuarios, quienes buscan visibilizar fallas que, según la plataforma, aún no cuentan con derivación administrativa ni respuesta oficial por parte del Municipio.

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En cuanto al despliegue territorial, el Casco Urbano se consolida como la zona con mayor actividad de la plataforma al concentrar 236 reportes. El ranking de los barrios con más quejas se completa con Villa Elvira (128), San Carlos (121) y City Bell (105). En una segunda franja aparecen localidades como Los Hornos, Altos de San Lorenzo y Melchor Romero, evidenciando que el descontento por el mantenimiento urbano atraviesa diversas realidades geográficas del partido platense.

A pesar del volumen de información recolectada, desde la organización advirtieron que la totalidad de los reportes permanecen en estado “reportado”, sin constancia de intervención oficial. Cabe recordar que el compromiso de los creadores de la herramienta es presentar estos datos ante las autoridades municipales cada 15 días, utilizando la pestaña de estadísticas en tiempo real para promover soluciones concretas a los reclamos por inseguridad, agua, arbolado y semáforos que completan el mapa delictivo y de servicios local.