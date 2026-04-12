Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

La Plata Reporta: ya son más de 1.000 los reclamos vecinales y el Casco urbano encabeza las quejas

La Plata Reporta: ya son más de 1.000 los reclamos vecinales y el Casco urbano encabeza las quejas
12 de Abril de 2026 | 18:33

Escuchar esta nota

La plataforma participativa “La Plata Reporta”, impulsada por la exconcejala Julia Matheos y el emprendedor tecnológico Francisco Leonardelli, alcanzó un hito significativo al superar la barrera de los 1.000 reportes ciudadanos. A pocos meses de su lanzamiento, la herramienta (laplatareporta.com) ya acumula un total de 1.061 reclamos geolocalizados, reflejando un mapa detallado de las carencias en servicios públicos e infraestructura que afectan a los distintos barrios de la ciudad.

El análisis de los datos arroja una fuerte concentración en problemáticas de infraestructura urbana. El estado de las calles lidera las denuncias con 378 reportes (39%), seguido por fallas en las luminarias con 202 casos (21%) y deficiencias en la gestión de residuos con 105 registros (11%). En conjunto, estas tres categorías representan más del 70% de las incidencias cargadas por los usuarios, quienes buscan visibilizar fallas que, según la plataforma, aún no cuentan con derivación administrativa ni respuesta oficial por parte del Municipio.

LEA TAMBIÉN

Crean un mapa interactivo para los reclamos vecinales de La Plata

En cuanto al despliegue territorial, el Casco Urbano se consolida como la zona con mayor actividad de la plataforma al concentrar 236 reportes. El ranking de los barrios con más quejas se completa con Villa Elvira (128), San Carlos (121) y City Bell (105). En una segunda franja aparecen localidades como Los Hornos, Altos de San Lorenzo y Melchor Romero, evidenciando que el descontento por el mantenimiento urbano atraviesa diversas realidades geográficas del partido platense.

A pesar del volumen de información recolectada, desde la organización advirtieron que la totalidad de los reportes permanecen en estado “reportado”, sin constancia de intervención oficial. Cabe recordar que el compromiso de los creadores de la herramienta es presentar estos datos ante las autoridades municipales cada 15 días, utilizando la pestaña de estadísticas en tiempo real para promover soluciones concretas a los reclamos por inseguridad, agua, arbolado y semáforos que completan el mapa delictivo y de servicios local.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: taller de lectura, encuentro de jubilados, cursos y clases de baile

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes repuntó con los cambios y dio vuelta un partido complicado; venció a Unión 2 a 1 con goles de Pérez y Amondarain

Se emocionó al ver su propia historia en EL DIA: la reacción de Osvaldo que conmovió a todos

Crimen de Néstor Copoletti en La Plata: el jardinero acusado se negó a declarar

La crisis en el transporte: cómo seguirá el conflicto tras días de hartazgo y padecimiento de los usuarios de micros

La Asamblea en la UNLP eligió a Fernando Tauber como nuevo presidente para el período 2026-2030

Desesperado reclamo a IOMA en La Plata por una nena de 8 años que lucha contra múltiples enfermedades 

Y vivieron felices por siempre: una pareja ya cumplió 59 años de amor
+ Leidas

VIDEO.-Pibes al rescate: el Pincha ganó con lo justo

Cierra en San Isidro una reconocida marca de zapatillas: 50 despidos

La increíble historia de la primera médica egresada de la UNLP

Un club de juegos de mesa que también es un laboratorio

Se sumó Cristante y podría haber un tapado

Tomó alto riesgo “Otro” Pincha no jugó bien, pero lo dio vuelta

Qué dice la ciencia sobre la calidad del aire que se respira el Gran La Plata

Alquileres: cuando es ajuste “charlado” o fin del contrato
Últimas noticias de La Ciudad

Otra semana corta en la Universidad por una nueva medida de fuerza de los nodocentes

EN FOTOS | Elecciones en Perú: cerraron los comicios en La Plata y hay expectativas por los resultados

Encuentro de vecinos en Barrio Norte: la tradición que nació en pandemia y hoy late como corazón del barrio

Denuncian obras sin estudios ambientales en Isla Santiago y alertan por impacto ecológico
Información General
“Teléfono” para Musk y Bezos: la NASA busca ayuda para volver a pisar la Luna
Los números de la suerte del domingo 12 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
¡Volvieron a casa!: el histórico regreso a la Tierra de los astronautas de Artemis II
Distinguen el aporte platense a la misión
En fotos y video | Misión Artemis II: la cápsula amerizó en el océano Pacífico
Deportes
Racing pone a prueba al River del Chacho: hora, formaciones y tv
"Apartar por tiempo indeterminado": el polémico comunicado de Estudiantes de Río Cuarto tras una nueva derrota
Núñez tras el triunfo ante Unión: “Es entrenar mañana y poner la cabeza enseguida en el partido que viene"
Gimnasia confirmó la lesión de Gonzalo Errecalde: quién se perfila para reemplazarlo ante Sarmiento
VIDEO. Otro dolor de cabeza para Scaloni: Dibu Martínez sufrió una molestia y se perdió el partido del Aston Villa
Espectáculos
El enojo de Mirtha Legrand con Reynaldo Sietecase y un reclamo en vivo que sorprendió a todos
VIDEO. Escándalo en Gran Hermano: los repudiables dichos de Yipio a Solange Abraham
Mirtha Legrand descolocó a Baby Etchecopar con una consulta y lo defendieron
La agenda de espectáculos de La Plata, recargada: música, teatro, eventos y más
Se viene la fiesta de la pelota: ¿Por qué son tan malas las canciones de los Mundiales?
Policiales
La Plata Reporta: ya son más de 1.000 los reclamos vecinales y el Casco urbano encabeza las quejas
Caso Ángel: piden la inmediata detención de la madre y el padrastro por “homicidio agravado”
Qué se sabe del incendio en Punta Lara que arrasó con una casa
A dos años del caso "Toretto": el reclamo de la familia de Armand y cómo espera Alvite el juicio
Empieza el nuevo juicio por la muerte de Maradona tras el escándalo de la ex jueza Makintach

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla