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Un empresario irá a juicio oral en una causa por violencia de género contra una abogada de La Plata

Está acusado de lesiones graves agravadas por el vínculo y en el contexto de una relación de pareja. Interviene el Tribunal I

Un empresario irá a juicio oral en una causa por violencia de género contra una abogada de La Plata

En la sede penal de 8 entre 56 y 57 se ventilará el juicio oral / Web

13 de Abril de 2026 | 03:37
Edición impresa

El 1º de junio de 2026, el Tribunal en lo Criminal I de La Plata ventilará en audiencia oral y pública un caso de violencia de género en el que está imputado un empresario.

La víctima y denunciante es una abogada platense, Irene Lozano, quien señaló a su hoy ex pareja, Fabricio Ángel Cattáneo, como autor de varias agresiones en su contra.

La causa, que investigó la fiscal Mariana Ruffino, de la UFI Especializada Nº 13, finalmente le dio verosimilitud a sus afirmaciones y, a través de distintas pruebas, entendió que “se encuentra legalmente acreditado en autos, que durante un tiempo indeterminado pero que se puede ubicar desde el año 2015 hasta mediados del mes de junio de 2020, un sujeto de sexo masculino identificado como Cattáneo Fabricio Ángel le causó lesiones en el cuerpo en varias oportunidades, una de ellas de grave entidad, a Irene Lozano, realizando distintas conductas entre las que se pueden mencionar un episodio vivido el 14 de abril de 2015 en el estudio jurídico de la denunciante, ubicado en calle 8 N° 1446 de La Plata, oportunidad en que el señor Cattáneo se presentó a las ocho de la mañana en el lugar y luego de requerirle la devolución de un teléfono celular, le sujetó con gran fuerza la muñeca derecha a la señora Lozano al tiempo que le decía: `Hasta que no me des mi teléfono no te doy el tuyo`, provocándole una fisura en la misma, por lo que debieron colocarle una férula en la mano”.

En la requisitoria de elevación a juicio también apuntó a otro episodio “vivido el 3 de diciembre de 2017, en oportunidad en que el matrimonio Cattáneo-Lozano regresaba de la Costa Atlántica y llegando a La Plata, a la altura de Chascomús, Cattáneo golpea en el pecho a Lozano con un termo y comienza a propinarle golpes en la cabeza, de los cuales ésta se defiende colocando su brazo izquierdo a modo de escudo, y como resultado de ello sufrió hematomas en el dorso de la mano izquierda, antebrazos derecho e izquierdo, escoriaciones en pecho y cuello, debiéndosele inmovilizar la mano izquierda como consecuencia de los golpes recibidos”.

Finalmente, la fiscal Ruffino mencionó la “pérdida de los dos últimos embarazos producidos en el año 2017 y diciembre de 2018, circunstancias en las cuales Cattáneo no le permitió realizar el reposo adecuado a Lozano, todo lo cual provocó en la víctima un debilitamiento permanente de la salud psicofísica”.

A través de su resolución, Ruffino indicó que “resulta ser autor penalmente responsable del hecho aludido Fabricio Ángel Cattáneo, surgiendo ello de la directa imputación que Irene Lozano le efectúa en su denuncia de fs. 1/4, ampliaciones de fs. 79/81, 122 y 314 y declaración testimonial de fs. 47/53”.

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Respecto de la posibilidad de la aplicación de una salida anticipada al proceso oral, la fiscal mencionó: “Que en relación al juicio abreviado, siendo encontrados los criterios sobre su aplicabilidad en casos de violencia de género, no he de manifestarme a su respecto, dejando librada la decisión sobre su aplicabilidad o no al Fiscal del Área de Juicio que sea designado. En punto a los institutos de suspensión de juicio a prueba y mediación, tratándose el presente de un hecho enmarcado en `violencia de género`, se encuentra vedada su aplicación”.

El fiscal de juicio será el doctor Juan Pablo Caniggia, mientras que el abogado Darío Saldaño completa el bloque acusador como abogado de la denunciante. La defensa, por su parte, estará a cargo de Juan Di Nardo.

Voceros de tribunales indicaron que Cattáneo sería accionista de una de las empresas implicadas en la causa Cuadernos.

 

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