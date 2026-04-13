ATP 500 de Barcelona | El platense Tomás Etcheverry debutó con victoria ante Jack Draper

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El tenista platense Tomás Etcheverry debutó con solidez en el ATP 500 de Barcelona y así se metió en los octavos de final. Tomy pudo sacarse un duro escollo de encima al eliminar al británico Jack Draper: ganó 3-6, 6-3 y 4-1 luego de una hora y 45 minutos de partido, cuando se vio beneficiado por el abandono de su rival.
Ahora el oriundo de nuestra ciudad se medirá con el ganador del partido entre el portugués Nuno Borges y el francés Adrian Mannarino.
Etcheverry, que este año ganó su primer título al conquistar el ATP 500 de Río, atraviesa el mejor momento de su carrera y viene de alcanzar los octavos de final en Montecarlo, donde cayó frente al español y entonces número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.
El otro argentino que jugará este lunes será Marco Trungelliti, quien tendrá un interesante enfrentamiento con el serbio Hamad Medjedovic. Los otros jugadores albicelestes que están anotados en el ATP 500 de Barcelona son Juan Manuel Cerúndolo, Mariano Navone, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli, quienes debutarán mañana.
Not the way we wanted it to end 😕@tometcheverry advances in Barcelona after Draper is forced to retire 3-6, 6-3, 4-1@bcnopenbs | #BCNOpenBS pic.twitter.com/eFz7gBlbKn— ATP Tour (@atptour) April 13, 2026
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Por su parte, en Múnich, donde defiende las semifinales alcanzadas el año pasado, Francisco Cerúndolo tuvo una sólida actuación para ganarle sin problemas por 6-2 y 6-2 al indio Sumit Nagal, luego de solo una hora y 10 minutos de juego.
De esta manera, el argentino comienza a dejar atrás la floja actuación que tuvo en el Masters de Montecarlo, donde se despidió en la segunda ronda tras caer ante el checo Tomas Machac.
Su oponente en los octavos de final será el neerlandés Botic Van de Zandschulp, quien debutó en el torneo con un triunfo en sets corridos frente al suizo Marc-Andrea Huesler.
Cerúndolo, que es el quinto preclasificado, está obligado a tener una buena actuación en esta edición del ATP de Múnich, ya que en caso de no defender al menos las semifinales alcanzadas el año pasado podría salir del top 20 del ranking.
El principal candidato al título en este torneo es el alemán y campeón defensor, Alexander Zverev, quien debutará este martes cuando se enfrente con el serbio Miomir Kecmanovic.
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