Huracán en el final se quedó con todo ante Rosario Central

En los últimos minutos del partido, el Globo quebró la resistencia de los suplentes de Rosario Central (que se había puesto en ventaja al inicio con gol de Enzo Copetti) y se impuso 3-1. Jordy Caicedo (de penal), Juan Bisanz y Hugo Nervo convirtieron los tantos quemeros.

Iban apenas dos minutos de juego cuando Enzo Copetti le ganó la espalda a Enzo Giménez para poner el 1-0 para la visita. El partido parecía complicarse para el Globo, pero antes del descanso, Giménez embistió a Facundo Waller dentro del área y Fernando Echenique revisó en el VAR y marcó penal. Jordy Caicedo no dudó y puso el 1 a 1.

En el segundo tiempo, Huracán fue muy superior, pero recién a los 40 minutos Juan Bisanz escapó a la marca de Carlos Quintana, gambeteó a Broun y puso el 2 a 1. Sobre el final, Hugo Nervo -que recién había ingresado- puso el 3-1 final con un derechazo desde la medialuna.

Con este resultado, Huracán llegó a los 20 puntos y está sexto en la clasificación a los playoffs, mientras que Rosario Central suma 21 y comenzó a sufrir la doble competencia: el miércoles visitará a Libertad en Paraguay por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.