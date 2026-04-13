Huracán en el final se quedó con todo ante Rosario Central

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En los últimos minutos del partido, el Globo quebró la resistencia de los suplentes de Rosario Central (que se había puesto en ventaja al inicio con gol de Enzo Copetti) y se impuso 3-1. Jordy Caicedo (de penal), Juan Bisanz y Hugo Nervo convirtieron los tantos quemeros.
Iban apenas dos minutos de juego cuando Enzo Copetti le ganó la espalda a Enzo Giménez para poner el 1-0 para la visita. El partido parecía complicarse para el Globo, pero antes del descanso, Giménez embistió a Facundo Waller dentro del área y Fernando Echenique revisó en el VAR y marcó penal. Jordy Caicedo no dudó y puso el 1 a 1.
En el segundo tiempo, Huracán fue muy superior, pero recién a los 40 minutos Juan Bisanz escapó a la marca de Carlos Quintana, gambeteó a Broun y puso el 2 a 1. Sobre el final, Hugo Nervo -que recién había ingresado- puso el 3-1 final con un derechazo desde la medialuna.
Con este resultado, Huracán llegó a los 20 puntos y está sexto en la clasificación a los playoffs, mientras que Rosario Central suma 21 y comenzó a sufrir la doble competencia: el miércoles visitará a Libertad en Paraguay por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.
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