Escándalo en una fiesta en un club de Berisso

Un violento episodio se registró durante la madrugada de ayer en el Club Villa Nueva de Berisso, donde un joven denunció haber sido agredido en medio de una pelea y sufrir el robo de su teléfono celular.

Según consta en la exposición en sede policial, el hecho ocurrió alrededor de las 04.00 en una fiesta que se desarrollaba en el predio ubicado en la calle 152 Norte y 11.

La víctima, de 17 años, relató que se encontraba junto a un grupo de amigos cuando advirtió que varios jóvenes -entre ellos menores y mayores de edad- estaban golpeando a uno de sus conocidos.

Al intentar intervenir para defenderlo, el adolescente aseguró que fue atacado por el mismo grupo, recibiendo golpes de puño y patadas que le provocaron lesiones en el labio y en el pómulo derecho.

En ese contexto, se desató un incidente generalizado entre varias personas, por lo que decidió retirarse del lugar junto a sus amigos para evitar nuevas agresiones.

Minutos después, ya a cierta distancia, el joven notó el faltante de su teléfono celular, un iPhone 17 Pro color blanco con bordes plateados y funda transparente. Si bien no pudo precisar quién se lo sustrajo, no descartó que haya sido alguno de los agresores.

Con la ayuda de su madre, la víctima comenzó a rastrear el dispositivo mediante una aplicación, logrando ubicarlo en distintos puntos de Berisso durante el día, entre ellos la zona de la Avenida Montevideo y 32, de acuerdo al detalle oficial.

Según el último registro, el aparato se movió más tarde hacia 156 Norte y 11, donde le perdió el rastro.

Por el hecho interviene la Justicia, mientras se intenta identificar a los responsables de la agresión y establecer si están vinculados con el denunciado robo del teléfono.