Revés judicial para un senador libertario

La Justicia de San Luis ordenó al Senado de la Nación trabar un embargo ejecutivo sobre los haberes del senador nacional de La Libertad Avanza y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, debido a una deuda fiscal que ascendería a los 45 millones de pesos.

La medida, dispuesta por el juez de Ejecuciones Fiscales Alberto Spagnuolo, se fundamenta en el incumplimiento del pago del impuesto inmobiliario y otras tasas provinciales. El oficio ingresó formalmente por la mesa de entradas del Senado el pasado viernes, lo que obliga a la institución a retener el porcentaje correspondiente de la dieta del legislador (que actualmente promedia los 11 millones de pesos mensuales) hasta tanto cancele el monto total adeudado.

Tras la resolución judicial, Abdala advirtió que se trata de “una persecución política del gobernador de San Luis, Claudio Poggi” y vinculó el embargo con sus aspiraciones electorales para suceder al mandatario el año próximo.