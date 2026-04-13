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El Mundo |FIN DEL CICLO POLÍTICO DE LA DERECHA Y ALIVIO EN GRAN PARTE DE EUROPA

Hungría sin Orbán eterno: perdió las elecciones tras 16 años en el poder

Hungría sin Orbán eterno: perdió las elecciones tras 16 años en el poder

Viktor Orbán, aliado de Milei

13 de Abril de 2026 | 02:08
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El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán -quien comparte las ideas ultralibertarias con el argentino Javier Milei-, reconoció muy rápido su derrota en las elecciones legislativas celebradas ayer, tras calificar el resultado como “doloroso”. Con este desenlace, concluye un ciclo de 16 años de gobierno ininterrumpido encabezado por el líder nacionalista, que tanto preocupaba a Europa.

“Felicité al partido victorioso”, expresó Orbán ante sus seguidores en Budapest, al tiempo que aseguró que continuará sirviendo al país desde la oposición. El mandatario, de 62 años, había manifestado al inicio de la jornada electoral su intención de obtener un nuevo mandato.

Los resultados oficiales preliminares indican que el partido opositor Tisza, liderado por Peter Magyar, se impuso en los comicios. El propio Magyar confirmó en redes sociales que recibió una llamada telefónica de Orbán en la que lo felicitó por la victoria.

Con el avance del escrutinio, Tisza alcanzó el 53,6% de los votos y 138 escaños en el Parlamento, superando ampliamente al oficialista Fidesz, que obtuvo el 37,8% de los sufragios y 55 bancas, según resultados casi definitivos.

HISTÓRICA PARTICIPACIÓN ELECTORAL

Durante el conteo inicial, Tisza ya lideraba con el 51% frente al 40% de Fidesz con el 37% de los votos contabilizados. Además, el partido opositor se imponía en 95 de las 106 circunscripciones del país, una tendencia que se consolidó con el avance del escrutinio.

La participación electoral alcanzó niveles históricos. Según la Oficina Nacional Electoral, más del 77% del padrón acudió a las urnas, marcando un récord en la etapa poscomunista de Hungría.

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Miles de simpatizantes de Tisza se congregaron en Budapest, particularmente en la ribera del río Danubio, donde siguieron los resultados electorales. En paralelo, el partido oficialista realizó un evento con acceso restringido a dirigentes y miembros.

Tanto Fidesz como Tisza informaron haber recibido denuncias de irregularidades durante la jornada electoral, lo que abre la posibilidad de impugnaciones en algunos distritos, que no cambian el resultado.

UN CAMBIO POLÍTICO TRAS MÁS DE UNA DÉCADA

La derrota de Orbán representa un punto de inflexión en la política húngara. El dirigente, considerado uno de los líderes más influyentes dentro de la derecha europea, mantuvo durante años una relación tensa con la Unión Europea.

Durante su mandato, Hungría bloqueó iniciativas comunitarias, incluyendo un préstamo de 90.000 millones de euros destinado a Ucrania. Orbán también sostuvo vínculos cercanos con el presidente ruso Vladímir Putin y el estadounidense Donald Trump.

El proceso electoral fue seguido de cerca por gobiernos y analistas internacionales, debido al papel de Hungría en el escenario político europeo y global.

En este contexto, Magyar definió la elección como una decisión “entre Este u Oeste”, al tiempo que llamó a la ciudadanía a participar de manera pacífica de la jornada.

EL ASCENSO DE MAGYAR

Peter Magyar, de 45 años, emergió como el principal rival de Orbán en un corto período. Exintegrante del oficialismo, rompió con Fidesz en 2024 y asumió el liderazgo del partido Tisza, desde donde construyó su candidatura. En apenas dos años, logró posicionarse como una figura central de la oposición, con una campaña centrada en temas como el sistema de salud, el transporte público y denuncias de corrupción en la administración saliente.

 

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