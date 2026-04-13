Reclamos por calles “intransitables” en una zona del barrio Hipódromo

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En calle 40, casi esquina 115 y a la vera de la única entrada de la terminal de micros “Oeste” de la empresa Unión Platense, habitan agujeros en el asfalto de diferentes tamaños.
Las roturas -que emergen en el corazón de Barrio Hipódromo a metros de la estación de trenes de la Ciudad- inician a mitad de la vía de la calle 40, se despliegan casi 30 metros y desembocan en la esquina de 115.
“Las calles están así hace años. Una vez intentaron arreglarla pero se rompió inclusive más”, contó una vecina y agregó: “Por esta calle pasan muchos micros pero para los vecinos se volvió intransitable”.
Otro frentista, mientras aguardaba la salida de uno de los colectivos, contó: “Yo espero todos los días el micro acá y veo cómo entran los colectivos. Cuando llueve, se inunda todo y están varios minutos para cruzar la calle”.
Se observa una grieta de casi dos metros sobre lo que parece un arreglo en el asfalto y luego, a un metro, una rotura que emerge entre dos uniones que simula ser un badén improvisado.
Durante los días de lluvia, según el relato de vecinos y reclamos que recibió este diario, la calle 40 parece sumergida en un pequeño lago, lo que hace imposible la circulación.
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Además, también advierten que “es un peligro manejar por acá, te rompe todo el auto”, detalló un frentista.
Los vecinos contaron que ya hubo daños materiales en los vehículos y esperan una pronta solución.
“Todos los días tengo que estacionar por la zona. Cuando es hora pico y busco un lugar, por los pozos de calle 40, me tengo que desviar hasta 38 para pasar de 116 a 115 porque esa calle ya me rompió un paragolpe”, advirtió una mujer que adjunto su reclamo a EL DIA y añadió: “Trabajo en esta zona hace años y las calles siempre estuvieron igual”.
Otro residente contó a este diario: “Yo vivo acá muchos años pero prefiero dejar el auto a la vuelta porque si llueve, no puedo sacarlo. Con los vecinos hemos visto varias veces autos quedarse atascados”.
En este escenario, este diario se comunicó con la Comuna pero no obtuvo ninguna respuesta.
Este reclamo se suma a una serie de protestas que cotidianamente recibe EL DIA. Entre ellas, las calles en mal estado en la periferia y en el casco urbano es una de las quejas principales.
Para enviar un reclamo de esta o cualquier índole, comunicarse a 2214779896.
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