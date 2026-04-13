Dejó bastante plata en una camioneta y la perdió

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en La Plata, donde delincuentes rompieron el vidrio de una camioneta estacionada y se llevaron pertenencias y una importante suma de dinero en efectivo.

El episodio ocurrió durante la noche en la zona de 472 entre Diagonal 92 y 8, cuando la víctima, de 32 años, dejó su camioneta Ford Ranger blanca estacionada para dirigirse junto a su pareja a un bar de la zona.

Según denunció, al regresar cerca de la una de la madrugada constató que el cristal trasero derecho del vehículo estaba dañado. Al inspeccionar el interior, advirtió el faltante de distintos elementos, entre ellos un par de zapatillas Nike, un buzo, documentación personal y de su comercio, además de aproximadamente 3 millones de pesos en efectivo.

Asimismo, los delincuentes también sustrajeron la rueda de auxilio que se encontraba colocada debajo del rodado.