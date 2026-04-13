River ganador: se quedó con un clásico muy intenso y caliente

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El equipo de Coudet, que en el torneo Apertura está imparable, se sacó de un encima un partido chivo en la previa del Superclásico. Colidio y Driussi, los goles. Rojo se fue expulsado
Quinta a fondo para el River de Chacho Coudet, que anoche despachó a Racing por 2-0 y consolidó su gran presente en el torneo Apertura: desde que asumió el nuevo entrenador ganó sus cinco partidos en el ámbiro local. Ya tiene la clasificación a playoffs casi asegurada y quiere terminar lo más arriba posible para definir en el Monumental hasta semifinales.
El clásico comenzó con las revoluciones a mil. Racing, empujado por su gente, intentó llevarse por delante a River en los minutos iniciales, pero la jerarquía del visitante apareció antes de que la Academia pudiera acomodarse.
El partido no tuvo mucha marca en el mediocampo y eso posibilitó las llegadas a un arco y al otro, pero mucho más en el de River, que erigió a Santiago Beltrán como la gran figura. Le tapó un mano a mano a Santiago Solari que pudo abrir la noche. El extremo de la Academia fue el jugador que no pudo encontrar River en el primer tiempo.
Y cuando peor la pasaba Racing llegó una jugada aislada de contragolpe, el grosero error de Marcos Rojo y el gol de Facundo Colidio ante la salida de Facundo Cambeses. Pura efectividad en la visita. Tardó en cobrarse el gol porque antes hubo una jugada de posible mano dentro del área de River que reclamó todo Racing.
El equipo de Gustavo Costas sintió el impacto del gol. Aunque tuvo la posesión del balón durante gran parte del tramo final, le faltó profundidad y claridad en el último pase. Maravilla Martínes intentó hacerse eje, pero la presión asfixiante de los volantes de River lo obligó a jugar lejos del área rival.
En ese primer tiempo de mayor poseción de Racing casi termina con otro gol de River, tras la precisión de Zubiabre, Driussi y Colidio, que definió mal. Fue una chance muy clara que casi termina en el 2-0 parcial.
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En el complemento el local intentó llegar al empate con la presión en la salida de un River que se replegó. Pero nunca se mostró sólido
Las esperanzas de Racing se empezaron a desvanecer cuando Marcos Rojo se fue expulsado a falta de 10 minutos. El defensor le aplicó un golpe a Martínez Quarta que el VAR alertó. Ya no alcanzan los adjetivos para definir la conducta del jugador que se formó en Estudiantes. Irresponsable total.
De todos modos la Academia siguió atacando con Duvan Vergara como eje del juego. Pero otra vez Maravilla Martínez se mostró errático y malogró un par de oportunidades de gol.
El local empujó con más ganas que fútbol e ideas y River desaprovechó varias contras, una de ellas un mano a mano de Sebastian Driussi que se resbaló en el pase final. Ganó River en Avellaneda y ratificó su gran momento en el Apertura. Quedó como escolta de Independiente Rivadavia a falta de tres fechas, la próxima contra Boca. Su rival perdió el segundo clásico seguido y deberá mejorar.
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