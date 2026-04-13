Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |INFRACCIONES DE TRÁNSITO

Escala el conflicto por la instalación de los radares

Escala el conflicto por la instalación de los radares

Archivo

13 de Abril de 2026 | 03:33
Edición impresa

Una presentación judicial volvió a poner en cuestión el funcionamiento del sistema de fotomultas en rutas y municipios bonaerenses. Fue el fiscal federal Guillermo Marijuan quien denunció la existencia de una presunta estructura destinada a desviar fondos públicos y pagar sobornos a cambio de habilitaciones para instalar radares, la cual estaría integrada por empresarios, funcionarios y hasta allegados al ámbito académico.

El expediente, que recayó en el juzgado de María Servini de Cubría, se enmarca en un escenario más amplio de investigaciones que en los últimos meses dejaron al descubierto irregularidades en el negocio de las multas. Entre ellas, el procesamiento del ex ministro de Transporte de la provincia, Jorge D’Onofrio, a quien imputaron por presunto lavado de dinero, en una causa que también analiza maniobras vinculadas a la VTV.

Entre los señalados por Marijuan figuran Leandro Camani, titular de las empresas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., que en La Plata es denunciante en una investigación que recayó en la fiscalía de Álvaro Garganta, y un funcionario de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), apuntado como el nexo institucional que habría facilitado las contrataciones.

Además, el fiscal federal alude a la supuesta participación de funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y funcionarios bonaerenses que actualmente se mueven dentro de la gestión de autorizaciones para la instalación de cinemómetros.

Camani ya había sido mencionado en otra causa luego de una denuncia del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por una presunta maniobra extorsiva relacionada con la colocación de cámaras. Semanas más tarde, el propio empresario contraatacó con una denuncia por supuesto abuso de autoridad.

En paralelo, la investigación avanza sobre un presunto esquema sistemático para esquivar los controles en la contratación de radares. Según la acusación, el mecanismo se sostenía en convenios entre municipios y la UNSAM, lo que permitía evitar licitaciones públicas.

LE PUEDE INTERESAR

No paran los robos en el “lejano oeste” de La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Dejó bastante plata en una camioneta y la perdió

A partir de allí, se habría implementado una triangulación de fondos mediante una fundación vinculada a la universidad, que luego contrataba de forma directa a empresas privadas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes repuntó con los cambios y dio vuelta un partido complicado; venció a Unión 2 a 1 con goles de Pérez y Amondarain

Se emocionó al ver su propia historia en EL DIA: la reacción de Osvaldo que conmovió a todos

Crimen de Néstor Copoletti en La Plata: el jardinero acusado se negó a declarar

La crisis en el transporte: cómo seguirá el conflicto tras días de hartazgo y padecimiento de los usuarios de micros

La Asamblea en la UNLP eligió a Fernando Tauber como nuevo presidente para el período 2026-2030

Desesperado reclamo a IOMA en La Plata por una nena de 8 años que lucha contra múltiples enfermedades 

Y vivieron felices por siempre: una pareja ya cumplió 59 años de amor
+ Leidas

A la espera del DT, el Lobo juega su chance

Los números de la suerte del lunes 13 de abril de 2026, según el signo del zodíaco

Otra semana corta en la Universidad por un nuevo paro de los nodocentes

Gana Fujimori, pero... Se extiende la elección en Perú

Declaran en la Justicia: las prestamistas de Adorni

La búsqueda de la reactivación peronista desde distintas líneas

La dirigencia tripera define al nuevo técnico

En ajustada elección se impuso en Regatas la lista de ex directivos
Últimas noticias de Policiales

¿Bullying?: investigan una golpiza a una menor de 7 años

Un empresario irá a juicio oral en una causa por violencia de género

Detuvieron a la mamá y al padrastro de Ángel

Golpe comando en una desarrolladora inmobiliaria
La Ciudad
La economía platense: venta de autos en alza, viviendas en caída
Con rubros cada vez más golpeados, el comercio local sigue sin repuntar
Reclamos por calles “intransitables” en una zona del barrio Hipódromo
Otra semana corta en la Universidad por un nuevo paro de los nodocentes
Isla Santiago: denuncian obras “sin control” y un incumplimiento de la ley
Espectáculos
“Euphoria”: regresa a la pantalla cinco años después, y con un villano encantador
Ya se huele la polémica: ¿Qué sabemos sobre la película de Michael Jackson?
Coppola, al streaming con un programa sobre plata y fútbol
En todas partes: por un rato Coachella se pintó de azul y oro gracias a una DJ argentina
“El diablo viste a la moda” tendrá estreno porteño a puro glamour
Información General
¿El otoño es más cálido que la primavera?
“Teléfono” para Musk y Bezos: la NASA busca ayuda para volver a pisar la Luna
Los números de la suerte del domingo 12 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
¡Volvieron a casa!: el histórico regreso a la Tierra de los astronautas de Artemis II
Distinguen el aporte platense a la misión
Deportes
A la espera del DT, el Lobo juega su chance
La dirigencia tripera define al nuevo técnico
Gimnasia presentó su tercera camiseta
Medina levantó la vara antes del duelo copero
Atento al clásico del Sur: Troglio y su continuidad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla