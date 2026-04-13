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Policiales |CRECE EL ESTUPOR EN COMODORO RIVADAVIA

Detuvieron a la mamá y al padrastro de Ángel

Por peligros procesales y, mientras se investiga la muerte del chiquito de cuatro años, la Justicia impuso esa medida

Detuvieron a la mamá y al padrastro de Ángel

La pareja acusada

13 de Abril de 2026 | 03:36
Edición impresa

En las últimas horas se confirmó la detención de Mariela Altamirano, la madre biológica de Ángel López, y su pareja, Maicol González, ambos acusados de la muerte del nene de 4 años ocurrida el pasado domingo 5 de abril en la zona de quintas de Comodoro Rivadavia. La medida fue ordenada por la Justicia tras un pedido de la querella que representa a la familia paterna, que calificó el hecho como un “asesinato”.

El abogado Roberto Castillo, letrado que asumió la representación de Luis López, el padre del menor, solicitó que Altamirano y González sean imputados por homicidio agravado por el vínculo y en concurso con abandono de persona seguido de muerte, además de requerir su prisión preventiva.

El tribunal hizo lugar al pedido, ante la existencia de riesgos procesales que incluyen peligro de fuga y posible obstrucción de la investigación.

Uno de los puntos más graves que expuso la querella en su presentación es la sospecha de que los acusados intentaron hacer desaparecer evidencia clave.

De acuerdo al escrito judicial, los imputados habrían incinerado prendas de vestir del niño luego de su fallecimiento, una maniobra que para la acusación representa un claro intento de encubrimiento que podría afectar la reconstrucción pericial de lo sucedido.

“Estamos ante un hecho gravísimo. No solo mataron a un niño indefenso, sino que después intentaron borrar las pruebas”, declaró el abogado Castillo ante los medios.

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La querella sostiene que quienes estaban a cargo del cuidado del menor no evitaron el desenlace fatal, lo que implicaría responsabilidad tanto por acción como por omisión. Además, señalaron un presunto escenario de vulnerabilidad previo, con desatención y posibles malos tratos reflejados en el deterioro progresivo del niño y la falta de controles médicos adecuados.

El pequeño Ángel fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia tras descompensarse en la vivienda que compartía con su madre y la pareja de esta. Falleció menos de 48 horas después. Los informes preliminares de la autopsia detectaron lesiones en la zona craneal de hace, aproximadamente, 10 días, lo que abrió la investigación por posible homicidio.

Los fiscales Cristian Olazábal y Facundo Oribones, a cargo de la causa, sostienen que se trata de una muerte dudosa potencialmente ilícita, y que no descartan ninguna hipótesis, desde homicidio doloso hasta abandono de persona seguido de muerte.

 

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