Detuvieron a la mamá y al padrastro de Ángel

Con rubros cada vez más golpeados, el comercio local sigue sin repuntar
River ganador: se quedó con un clásico muy intenso y caliente
Hungría sin Orbán eterno: perdió las elecciones tras 16 años en el poder
Otra semana corta en la Universidad por un nuevo paro de los nodocentes
Advertencia científica sobre la baja calidad del aire en la Región
El plan para retomar el control de la agenda y blindar al funcionario
La inflación no cede y en marzo habría cerrado en torno al 3%
Los intendentes se juntan, reclaman, y ganan cada vez más protagonismo
El Banco Mundial criticó el “fallido” régimen de Tierra del Fuego
La economía platense: venta de autos en alza, viviendas en caída
Reclamos por calles “intransitables” en una zona del barrio Hipódromo
Isla Santiago: denuncian obras “sin control” y un incumplimiento de la ley
En ajustada elección se impuso en Regatas la lista de ex directivos
En Parque Castelli denuncian problemas con el agua desde diciembre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Por peligros procesales y, mientras se investiga la muerte del chiquito de cuatro años, la Justicia impuso esa medida
En las últimas horas se confirmó la detención de Mariela Altamirano, la madre biológica de Ángel López, y su pareja, Maicol González, ambos acusados de la muerte del nene de 4 años ocurrida el pasado domingo 5 de abril en la zona de quintas de Comodoro Rivadavia. La medida fue ordenada por la Justicia tras un pedido de la querella que representa a la familia paterna, que calificó el hecho como un “asesinato”.
El abogado Roberto Castillo, letrado que asumió la representación de Luis López, el padre del menor, solicitó que Altamirano y González sean imputados por homicidio agravado por el vínculo y en concurso con abandono de persona seguido de muerte, además de requerir su prisión preventiva.
El tribunal hizo lugar al pedido, ante la existencia de riesgos procesales que incluyen peligro de fuga y posible obstrucción de la investigación.
Uno de los puntos más graves que expuso la querella en su presentación es la sospecha de que los acusados intentaron hacer desaparecer evidencia clave.
De acuerdo al escrito judicial, los imputados habrían incinerado prendas de vestir del niño luego de su fallecimiento, una maniobra que para la acusación representa un claro intento de encubrimiento que podría afectar la reconstrucción pericial de lo sucedido.
“Estamos ante un hecho gravísimo. No solo mataron a un niño indefenso, sino que después intentaron borrar las pruebas”, declaró el abogado Castillo ante los medios.
LE PUEDE INTERESAR
Golpe comando en una desarrolladora inmobiliaria
LE PUEDE INTERESAR
Escándalo en una fiesta en un club de Berisso
La querella sostiene que quienes estaban a cargo del cuidado del menor no evitaron el desenlace fatal, lo que implicaría responsabilidad tanto por acción como por omisión. Además, señalaron un presunto escenario de vulnerabilidad previo, con desatención y posibles malos tratos reflejados en el deterioro progresivo del niño y la falta de controles médicos adecuados.
El pequeño Ángel fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia tras descompensarse en la vivienda que compartía con su madre y la pareja de esta. Falleció menos de 48 horas después. Los informes preliminares de la autopsia detectaron lesiones en la zona craneal de hace, aproximadamente, 10 días, lo que abrió la investigación por posible homicidio.
Los fiscales Cristian Olazábal y Facundo Oribones, a cargo de la causa, sostienen que se trata de una muerte dudosa potencialmente ilícita, y que no descartan ninguna hipótesis, desde homicidio doloso hasta abandono de persona seguido de muerte.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí