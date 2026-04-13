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La economía platense: venta de autos en alza, viviendas en caída

Las operaciones de 0 km subieron 0,9% interanual en marzo y las transferencias de usados crecieron 10,4%. En paralelo, el mercado inmobiliario sigue en retroceso, con bajas en escrituraciones e hipotecas en el inicio del año

La economía platense: venta de autos en alza, viviendas en caída
13 de Abril de 2026 | 03:16
Edición impresa

El mercado automotor de La Plata tanto de usados como de 0km mostró señales de recuperación durante el mes de marzo de 2026, pero según detalló un informe elaborado por el Laboratorio de Desarrillo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP para la Cámara de Comercio local, este repunte no logró compensar la caída acumulada durante el primer trimestre del año. En paralelo, el sector inmobiliario continúa atravesando una fase contractiva, con retrocesos tanto en las escrituraciones como en las hipotecas.

En el segmento de vehículos 0 kilómetro, las ventas en la Ciudad registraron en marzo una suba interanual de 0,9%. Más dinámico se mostró el mercado de usados: las transferencias crecieron un 10,4% respecto de marzo de 2025, evidenciando una mayor tracción en este segmento.

Si se comparan los datos locales con los registrados a nivel provincial y nacional se observa que el desempeño platense resulta dispar. En patentamientos, la suba local superó a la de la provincia de Buenos Aires (+0,4%), aunque quedó por debajo del promedio nacional (+2,1%). En cambio, en transferencias, La Plata logró posicionarse por encima de ambos niveles, superando tanto a la provincia (+6,2%) como al total país (+7,6%).

Sin embargo, al ampliar la mirada al acumulado del primer trimestre, el panorama se vuelve más moderado. Entre enero y marzo, La Plata registró 3.266 patentamientos, una cifra que se ubica 21 puntos porcentuales por encima del promedio histórico de los últimos tres años (2.700 unidades). Si bien el dato es positivo, queda por debajo de los niveles alcanzados a nivel nacional (+29 p.p.) y provincial (+27 p.p.), lo que refleja una recuperación más acotada en el plano local.

Algo similar ocurre en el mercado de usados. En el mismo período, se concretaron 9.071 transferencias, un 7% por encima del promedio histórico de 8.500 operaciones. No obstante, este crecimiento también resulta inferior al observado en Nación (+11 p.p.) y en la provincia (+8 p.p.).

De este modo, si bien los indicadores actuales superan los promedios de los últimos años —marcados por el impulso registrado entre 2023 y 2025—, la evolución reciente evidencia que La Plata avanza a un ritmo más lento que otras jurisdicciones.

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UN MERCADO QUE NO REPUNTA

En contraste, el mercado inmobiliario local continúa mostrando signos de debilidad. Durante el primer bimestre de 2026, las escrituraciones cayeron un 11,7% en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que las hipotecas registraron una baja aún mayor, del 13,1%.

El mes de febrero resultó particularmente adverso: las operaciones de compraventa se redujeron un 18,5% interanual, en un contexto que, si bien suele presentar cierta estacionalidad, profundizó la tendencia contractiva.

En el último año, las escrituraciones mensuales en La Plata se ubicaron en torno a las 1.112 operaciones, con un pico en diciembre de 2025 de 1.745, lo que resalta aún más la caída reciente, según los datos consignados en el informe.

 

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