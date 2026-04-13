Hockey: Santa Bárbara se quedó con el festejo del clásico

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Juan Pedro Fernández marcó los dos goles del equipo local, que se anotó la primera victoria en el torneo. Kiernan fue el encargado de señalar el descuento
Tuvieron que pasar 508 días para que se encuentren frente a frente en una cancha. Luego de casi dos años se quedó con todo el festejo Santa Bárbara al adueñarse del clásico platense de hockey masculino de Primera División.
El conjunto tricolor, en su cancha de Gonnet, se quedó con la victoria al derrotar a su par de Universitario 2 a 1, ante un verdadera multitud que se dio cita para presenciar el partido que representa a la máxima fiesta del hockey de nuestra ciudad.
En líneas generales fue un partido parejo con mucho roce físico, típico de un partido de hockey masculino, con poca cantidad de jugadas de posición fija y donde no sobraron ocasiones de gol, pero prevaleció la eficacia en la puntada final de Santa Bárbara.
El conjunto local, dirigido técnicamente por Matías Cereceda, estuvo más fino y contó con su arma principal bien afilada: Juan Pedro Fernández, que además se encargó de marcar los dos tantos de Santa Bárbara.
El primer cuarto se puede decir que tomando una palabra del boxeo fue de “estudio” de ambos equipos por lo que no se sacaron ventajas manteniendo el resultado en blanco.
En el transcurso del segundo cuarto llegó la apertura del marcador. Santa Bárbara contó con una ocasión de córner corto y no la desaprovechó. Después de la arrastra tomó la bocha Eros Landoni, que la hizo correr y se la cedió a Juan Pedro Fernández que la mandó al fondo del arco para abrir el marcador en Gonnet.
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Las acciones seguían dentro de una marcada paridad. Hasta que llegó una corrida de Francisco Fernández, que mandó la bocha al área para su hermano Juan Pedro para que la tocara y marcara el segundo ante el delirio de la parcialidad local.
A la “U” no le queda otra que salir con todo. El descuento llegó en la medianía del cuarto cuarto por medio de un córner corto obra del capitán, Máximo Kiernan. Quedaron unos minutos, donde Universitario fue en búsqueda del empate y Santa trató de mantener el control de la bocha. Llegó la bocina final sellando el primer triunfo en el torneo.
En Intermedia, el clásico platense masculino concluyó igualado 2 a 2 con goles de Tomás Ortíz Rabassa y Lorenzo Maglio para el local; mientras que Santiago Vega y Santiago Castro anotaron para la ”U”.
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