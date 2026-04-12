Crisis en el transporte: empresas del AMBA aseguran que sufren pérdidas diarias de 370 millones de pesos

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Las empresas advierten que la brecha de costos vuelve insostenible la prestación y obliga a una reducción de servicios
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La crisis del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ingresó en una fase de extrema tensión. Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), el sistema operativo registra una pérdida de $370 millones cada jornada debido al encarecimiento del gasoil. Este desequilibrio financiero, originado por la distancia entre el valor real del combustible y el precio que el Estado reconoce en los subsidios, derivó en una reducción de frecuencias que afectó a millones de pasajeros durante los últimos días.
El gasto en combustible representa uno de cada cinco pesos en la estructura de costos de las compañías. El conflicto actual surge porque la Secretaría de Transporte de la Nación utiliza valores desactualizados para calcular las compensaciones.
Las cámaras del sector denuncian que en los canales mayoristas los valores incluso trepan hasta los $2.444, mientras que el esquema oficial de subsidios permanece anclado en precios de enero de 2026.
La aceleración de los precios no responde solo a factores internos. El sector vincula la suba con la inestabilidad en Medio Oriente, que encareció el insumo a nivel mundial. En Argentina, el impacto es masivo: las unidades del AMBA demandan más de un millón de litros diarios, lo que suma un consumo anual de 411 millones de litros. Sin una actualización en los giros de fondos, el gasto total anual estimado en $870 mil millones se vuelve inmanejable.
Ante la imposibilidad de cubrir los gastos operativos, las empresas implementaron una "readecuación operativa de emergencia". Los empresarios aclararon que la falta de unidades en las calles no es una medida de fuerza gremial, sino una limitación física por falta de recursos para cargar gasoil.
El reporte de febrero de 2026 ya anticipaba un escenario de fragilidad. El sistema necesita mensualmente unos $387.270 millones para funcionar correctamente, pero el Estado solo reconoce $298.433 millones. Esta diferencia de casi $89.000 millones al mes degrada la calidad del servicio y frena la renovación de las flotas.
El Gobierno Nacional mantiene una postura rígida. Desde la Secretaría de Transporte afirmaron que los pagos están al día y ordenaron a la CNRT labrar actas de infracción por la merma de frecuencias. Las multas pueden llegar hasta los 15.000 boletos mínimos y, en casos de abandono de servicio persistente, se evalúa la caducidad de los permisos de explotación.
Por su parte, en el ámbito bonaerense, el ministro de Transporte Martín Marinucci alertó sobre el riesgo de quiebra de las prestadoras. Para evitar una parálisis total que deje a miles de ciudadanos sin conectividad, la Provincia decidió adelantar el 60% de los subsidios correspondientes al mes de abril.
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