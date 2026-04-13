Nada de nada: Tucumanos y Tigre en un flojísimo 0 a 0

En un partido que estuvo parado durante varios minutos por incidentes en la tribuna local, Atlético Tucumán y Tigre empataron 0 a 0. Fue un partido muy flojo, en el cual lo único para destacar fue un tiro libre de Gonzalo Martínez que pegó en el travesaño tras el manotazo de Ingolotti. Fue la más clara para Tigre.

El partido estuvo detenido durante casi 20 minutos luego de que los hinchas del “Decano” movieran el parapelotas al tiempo que apareció un trapo con la leyenda “Para el mundo”. Incluso, un hincha local ganó el campo de juego sin que los efectivos policiales pudieran impedirlo. Recién un rato después, la intervención del “Loco” Díaz alcanzó a calmar los ánimos y el partido pudo reanudarse, aunque ya con un clima extraño en el Monumental.

Con este empate, el conjunto local se alejó de la zona de descenso pero sigue sin mejorar su rendimiento, en tanto que Tigre sigue en caída libre ya que hace nueve fechas que no consigue ganar. El jueves será local por la Copa Sudamericana ante Macará de Ecuador.