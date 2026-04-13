Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo

Comenzó el bloqueo de EEUU del estrecho de Ormuz y Trump amenaza con eliminar cualquier barco iraní que se acerque

Se espera que la medida haga subir aún más los precios del petróleo

Comenzó el bloqueo de EEUU del estrecho de Ormuz y Trump amenaza con eliminar cualquier barco iraní que se acerque
13 de Abril de 2026 | 12:19

Escuchar esta nota

Estados Unidos puso en marcha hoy un bloqueo de todos los puertos y zonas costeras iraníes, mientras el presidente Donald Trump buscaba presionar a Irán con un plan que corre el riesgo de disparar aún más los precios del petróleo y reanudar la guerra. El anuncio preparó el terreno para un enfrentamiento, mientras Irán respondió de inmediato con amenazas a todos los puertos en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.

En ese marco, Trump advirtió que las fuerzas estadounidenses destruirán cualquier "barco de ataque" iraní que se acerque al bloqueo naval de los puertos de Irán impuesto por Estados Unidos. "Advertencia: si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato", dijo Trump en su red Truth Social, y añadió que el resto de la Marina iraní había sido "completamente aniquilada".

El mandatario agregó que las fuerzas armadas de Estados Unidos utilizarán "el mismo sistema de eliminación" usado "contra los narcotraficantes en barcos en alta mar", en referencia a los ataques aéreos contra presuntas embarcaciones narcos.

El Comando Central de Estados Unidos anunció que el bloqueo comenzaría el lunes a las 10hs. de la mañana (las 11hs. hora de la Argentina) y que sería "aplicado de manera imparcial contra embarcaciones de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo (Golfo Pérsico) y el Golfo de Omán". Además, indicó que aun así permitiría que los barcos que viajen entre puertos no iraníes transiten por el estrecho, un paso atrás respecto a la amenaza anterior del presidente de bloquear todo el estrecho de Ormuz.

El anuncio del bloqueo detuvo el limitado tráfico de barcos que se había reanudado en el estrecho desde el alto el fuego, según un informe temprano de inteligencia de Lloyd's List. Rastreadores marítimos indicaban que más de 40 buques comerciales han cruzado desde el inicio del alto el fuego, por debajo de los aproximadamente 100 a 135 pasos de embarcaciones por día antes de la guerra.

La medida se produjo después de que conversaciones maratónicas de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en Pakistán terminaran sin acuerdo el sábado. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que las negociaciones se estancaron después de que Irán se negara a aceptar los términos estadounidenses contra el desarrollo de un arma nuclear. Irán ha exigido compensación por los daños causados por los ataques de Estados Unidos e Israel que iniciaron la guerra el 28 de febrero, y la liberación de los activos congelados de Irán.

LE PUEDE INTERESAR

Fuerte respuesta de León XIV: "No tengo miedo a la administración Trump"

LE PUEDE INTERESAR

Gana Fujimori, pero... Se extiende la elección en Perú

Más tarde el domingo, Trump amplió su disputa por la guerra con el papa León XIV, arremetiendo en una publicación en su red social en la que calificó al líder católico de "terrible en política exterior". El ataque, extraordinariamente duro, se produjo después de que el Papa condenara la guerra y exigiera que los líderes políticos se detuvieran y negociaran la paz.

Es probable que el bloqueo busque aumentar la presión sobre Irán, que ha exportado millones de barriles de petróleo desde que comenzó la guerra, gran parte de ellos probablemente transportados mediante tránsitos clandestinos que eluden las sanciones y la supervisión de gobiernos occidentales.

Trump también espera socavar el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz después de exigir que reabra la vía marítima por la que transitaba el 20% del petróleo mundial antes de que comenzaran los combates. Un bloqueo de Estados Unidos podría sacudir aún más los mercados energéticos globales.

Los precios del petróleo subieron en las primeras operaciones del mercado tras el anuncio del bloqueo. El precio del crudo estadounidense aumentó un 8% hasta 104,24 dólares por barril, y el crudo Brent, el referente internacional, subió un 7% hasta 102,29 dólares.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el lunes a la radio de la BBC que Reino Unido no formará parte de un bloqueo estadounidense de puertos iraníes en respuesta al cierre del estrecho de Ormuz y que su país "no se dejará arrastrar a la guerra". Dijo que los esfuerzos británicos siguen centrados en reabrir la ruta marítima clave, y que Reino Unido podría ayudar con la retirada de minas en la vía marítima, pero solo después de que terminen los combates.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Fuerte respuesta de León XIV: "No tengo miedo a la administración Trump"
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Horror: apareció un bebé muerto dentro de la Facultad de Arquitectura de la UNLP

Créditos hipotecarios: el Banco Nación eliminó la norma que beneficiaba a funcionarios

Gimnasia empata 0 a 0 con Sarmiento en un cruce importante por la clasificación en el Torneo Apertura

El Cacique Medina levantó la vara antes del duelo copero entre Estudiantes y Cusco

Las prestamistas de Adorni declararon que les debe 70 mil dólares más los intereses

Con rubros cada vez más golpeados, el comercio local sigue sin repuntar: los sectores más afectados

Massot cuestionó el acuerdo con Milei: “Es rifar la coherencia del espacio”

Un empresario irá a juicio oral en una causa por violencia de género contra una abogada de La Plata
+ Leidas

Gimnasia empata 0 a 0 con Sarmiento en un cruce importante por la clasificación en el Torneo Apertura

La dirigencia tripera define al nuevo técnico

Detuvieron a la mamá de la beba muerta en la facultad de Arquitectura de la UNLP: qué se sabe del caso

El Cacique Medina levantó la vara antes del duelo copero entre Estudiantes y Cusco

Horror: apareció un bebé muerto dentro de la Facultad de Arquitectura de la UNLP

Otra semana corta en la UNLP por un nuevo paro nodocente: el cronograma de protestas

En ajustada elección se impuso en Regatas la lista de ex directivos

Las prestamistas de Adorni declararon que les debe 70 mil dólares más los intereses
Últimas noticias de El Mundo

Fuerte respuesta de León XIV: "No tengo miedo a la administración Trump"

Gana Fujimori, pero... Se extiende la elección en Perú

Pasaron 8 jefes de Estado y uno solo en el Banco Central

En La Plata se votó con normalidad
Información General
¿El otoño es más cálido que la primavera?
“Teléfono” para Musk y Bezos: la NASA busca ayuda para volver a pisar la Luna
Los números de la suerte del domingo 12 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
¡Volvieron a casa!: el histórico regreso a la Tierra de los astronautas de Artemis II
Distinguen el aporte platense a la misión
Policiales
VIDEO. Inseguridad total en el centro de City Bell: seguidilla de robos y destrozos de vidrieras en comercios
Detuvieron a la mamá de la beba muerta en la facultad de Arquitectura de la UNLP: qué se sabe del caso
Horror: apareció un bebé muerto dentro de la Facultad de Arquitectura de la UNLP
Otra tragedia en La Plata por un accidente en moto
¿Bullying en La Plata? Investigan una golpiza a una menor de 7 años
Deportes
Gimnasia empata 0 a 0 con Sarmiento en un cruce importante por la clasificación en el Torneo Apertura
Se confirmó la lesión de 'Cuti' Romero a dos meses del Mundial: qué dice el parte médico
Vaccari, "el mejor perfilado": horas clave para definir al futuro entrenador de Gimnasia
Cusco FC, rival de Estudiantes en Libertadores y con DT ex Gimnasia, le exigió "transparencia e igualdad" a la CONMEBOL
El platense Tomy Etcheverry debutó con victoria en el ATP 500 de Barcelona

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla