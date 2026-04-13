Comenzó el bloqueo de EEUU del estrecho de Ormuz y Trump amenaza con eliminar cualquier barco iraní que se acerque

Estados Unidos puso en marcha hoy un bloqueo de todos los puertos y zonas costeras iraníes, mientras el presidente Donald Trump buscaba presionar a Irán con un plan que corre el riesgo de disparar aún más los precios del petróleo y reanudar la guerra. El anuncio preparó el terreno para un enfrentamiento, mientras Irán respondió de inmediato con amenazas a todos los puertos en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.

En ese marco, Trump advirtió que las fuerzas estadounidenses destruirán cualquier "barco de ataque" iraní que se acerque al bloqueo naval de los puertos de Irán impuesto por Estados Unidos. "Advertencia: si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato", dijo Trump en su red Truth Social, y añadió que el resto de la Marina iraní había sido "completamente aniquilada".

El mandatario agregó que las fuerzas armadas de Estados Unidos utilizarán "el mismo sistema de eliminación" usado "contra los narcotraficantes en barcos en alta mar", en referencia a los ataques aéreos contra presuntas embarcaciones narcos.

El Comando Central de Estados Unidos anunció que el bloqueo comenzaría el lunes a las 10hs. de la mañana (las 11hs. hora de la Argentina) y que sería "aplicado de manera imparcial contra embarcaciones de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo (Golfo Pérsico) y el Golfo de Omán". Además, indicó que aun así permitiría que los barcos que viajen entre puertos no iraníes transiten por el estrecho, un paso atrás respecto a la amenaza anterior del presidente de bloquear todo el estrecho de Ormuz.

El anuncio del bloqueo detuvo el limitado tráfico de barcos que se había reanudado en el estrecho desde el alto el fuego, según un informe temprano de inteligencia de Lloyd's List. Rastreadores marítimos indicaban que más de 40 buques comerciales han cruzado desde el inicio del alto el fuego, por debajo de los aproximadamente 100 a 135 pasos de embarcaciones por día antes de la guerra.

La medida se produjo después de que conversaciones maratónicas de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en Pakistán terminaran sin acuerdo el sábado. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que las negociaciones se estancaron después de que Irán se negara a aceptar los términos estadounidenses contra el desarrollo de un arma nuclear. Irán ha exigido compensación por los daños causados por los ataques de Estados Unidos e Israel que iniciaron la guerra el 28 de febrero, y la liberación de los activos congelados de Irán.

Más tarde el domingo, Trump amplió su disputa por la guerra con el papa León XIV, arremetiendo en una publicación en su red social en la que calificó al líder católico de "terrible en política exterior". El ataque, extraordinariamente duro, se produjo después de que el Papa condenara la guerra y exigiera que los líderes políticos se detuvieran y negociaran la paz.

Es probable que el bloqueo busque aumentar la presión sobre Irán, que ha exportado millones de barriles de petróleo desde que comenzó la guerra, gran parte de ellos probablemente transportados mediante tránsitos clandestinos que eluden las sanciones y la supervisión de gobiernos occidentales.

Trump también espera socavar el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz después de exigir que reabra la vía marítima por la que transitaba el 20% del petróleo mundial antes de que comenzaran los combates. Un bloqueo de Estados Unidos podría sacudir aún más los mercados energéticos globales.

Los precios del petróleo subieron en las primeras operaciones del mercado tras el anuncio del bloqueo. El precio del crudo estadounidense aumentó un 8% hasta 104,24 dólares por barril, y el crudo Brent, el referente internacional, subió un 7% hasta 102,29 dólares.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el lunes a la radio de la BBC que Reino Unido no formará parte de un bloqueo estadounidense de puertos iraníes en respuesta al cierre del estrecho de Ormuz y que su país "no se dejará arrastrar a la guerra". Dijo que los esfuerzos británicos siguen centrados en reabrir la ruta marítima clave, y que Reino Unido podría ayudar con la retirada de minas en la vía marítima, pero solo después de que terminen los combates.