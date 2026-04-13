En La Plata se votó con normalidad

El voto ayer de un residente peruano en un colegio platense / R. Acosta

El Consulado General del Perú en La Plata informó a traves de las redes sociales que las elecciones generales 2026 se realizaron con “total normalidad” en los salones del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, donde se dictan las clases de los niveles Primario y Secundario.

“La jornada se desarrolló de manera ordenada, fluida y segura, con la participación de nuestra comunidad, la asistencia del equipo logístico dispuesto y el valioso apoyo de las autoridades municipales y provinciales locales”, se informó desde el Consulado.

De todos modos, hasta el cierre de esta edición no había informado cuántos fueron los residentes peruanos de nuestra ciudad que se acercaron a las urnas, ni tampoco los resultados oficiales.

En procesos anteriores, se han habilitado aproximadamente entre 10.000 y 12.000 electores específicos para la sede de La Plata.

A nivel nacional en Argentina, habiá más de 150.000 peruanos habilitados, concentrándose la gran mayoría (casi el 80%) en la Ciudad de Buenos Aires. Deberán volver para la segunda vuelta en junio.

A miles de kilómetros, se estima que muchísimos peruanos en todo el mundo participaron en una jornada clave para el futuro político de su país. Bajo el lema “#TuVotoCruzaFronteras”.