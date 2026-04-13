Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |HASTA ANOCHE SE DESCONOCÍAN LOS RESULTADOS

En La Plata se votó con normalidad

En La Plata se votó con normalidad

El voto ayer de un residente peruano en un colegio platense / R. Acosta

13 de Abril de 2026 | 02:10
Edición impresa

El Consulado General del Perú en La Plata informó a traves de las redes sociales que las elecciones generales 2026 se realizaron con “total normalidad” en los salones del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, donde se dictan las clases de los niveles Primario y Secundario.

“La jornada se desarrolló de manera ordenada, fluida y segura, con la participación de nuestra comunidad, la asistencia del equipo logístico dispuesto y el valioso apoyo de las autoridades municipales y provinciales locales”, se informó desde el Consulado.

De todos modos, hasta el cierre de esta edición no había informado cuántos fueron los residentes peruanos de nuestra ciudad que se acercaron a las urnas, ni tampoco los resultados oficiales.

En procesos anteriores, se han habilitado aproximadamente entre 10.000 y 12.000 electores específicos para la sede de La Plata.

A nivel nacional en Argentina, habiá más de 150.000 peruanos habilitados, concentrándose la gran mayoría (casi el 80%) en la Ciudad de Buenos Aires. Deberán volver para la segunda vuelta en junio.

A miles de kilómetros, se estima que muchísimos peruanos en todo el mundo participaron en una jornada clave para el futuro político de su país. Bajo el lema “#TuVotoCruzaFronteras”.

LE PUEDE INTERESAR

Trump anuncia bloqueo naval a Irán y corta el tránsito en Ormuz

LE PUEDE INTERESAR

Hungría sin Orbán eterno: perdió las elecciones tras 16 años en el poder

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes repuntó con los cambios y dio vuelta un partido complicado; venció a Unión 2 a 1 con goles de Pérez y Amondarain

Se emocionó al ver su propia historia en EL DIA: la reacción de Osvaldo que conmovió a todos

Crimen de Néstor Copoletti en La Plata: el jardinero acusado se negó a declarar

La crisis en el transporte: cómo seguirá el conflicto tras días de hartazgo y padecimiento de los usuarios de micros

La Asamblea en la UNLP eligió a Fernando Tauber como nuevo presidente para el período 2026-2030

Desesperado reclamo a IOMA en La Plata por una nena de 8 años que lucha contra múltiples enfermedades 

Y vivieron felices por siempre: una pareja ya cumplió 59 años de amor
+ Leidas

Gimnasia se juega su chance ante Sarmiento, a la espera del DT: formaciones, hora y TV

Otra semana corta en la Universidad por un nuevo paro de los nodocentes

La dirigencia tripera define al nuevo técnico

En ajustada elección se impuso en Regatas la lista de ex directivos

Los números de la suerte del lunes 13 de abril de 2026, según el signo del zodíaco

Gana Fujimori, pero... Se extiende la elección en Perú

Revés judicial para un senador libertario

Declaran en la Justicia: las prestamistas de Adorni
Últimas noticias de El Mundo

Gana Fujimori, pero... Se extiende la elección en Perú

Pasaron 8 jefes de Estado y uno solo en el Banco Central

Trump anuncia bloqueo naval a Irán y corta el tránsito en Ormuz

Hungría sin Orbán eterno: perdió las elecciones tras 16 años en el poder
Policiales
¿Bullying?: investigan una golpiza a una menor de 7 años
Un empresario irá a juicio oral en una causa por violencia de género contra una abogada de La Plata
Detuvieron a la mamá y al padrastro de Ángel
Golpe comando en una desarrolladora inmobiliaria
Escándalo en una fiesta en un club de Berisso
Información General
¿El otoño es más cálido que la primavera?
“Teléfono” para Musk y Bezos: la NASA busca ayuda para volver a pisar la Luna
Los números de la suerte del domingo 12 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
¡Volvieron a casa!: el histórico regreso a la Tierra de los astronautas de Artemis II
Distinguen el aporte platense a la misión
Deportes
Gimnasia se juega su chance ante Sarmiento, a la espera del DT: formaciones, hora y TV
La dirigencia tripera define al nuevo técnico
Gimnasia presentó su tercera camiseta
El Cacique Medina levantó la vara antes del duelo copero entre Estudiantes y Cusco
Estudiantes ultima preparativos para recibir a Cusco FC en el Estadio UNO

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla