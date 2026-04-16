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Política y Economía

Nuevo gesto de respaldo del Gobierno hacia Adorni

Estará junto a Karina Milei en una actividad en Vaca Muerta

Nuevo gesto de respaldo del Gobierno hacia Adorni
16 de Abril de 2026 | 10:34

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Mientras la Justicia investiga la evolución patrimonial de Manuel Adorni, Karina Milei continúa dando gestos de respaldo hacia el jefe de Gabinete y hoy se mostrarán juntos en Vaca Muerta.

La secretaria General de la Presidencia apuesta a sostener al funcionario a toda costa a pesar de que hay voces del oficialismo que ya comparan la situación que atraviesa el ex vocero presidencial con la de José Luis Espert.

Por eso, la hermana del Presidente organizó la actividad en la zona que alberga la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional, ubicada en la provincia de Neuquén. Al lado de las dos figuras de la gestión libertaria estará el titular de YPF, Horacio Marín.

Será la segunda imagen pública entre Karina y Adorni en menos de una semana. El ex vocero, además, estuvo en primera fila escuchando al presidente Javier Milei cuando le tocó exponer en AmCham, la convención de empresarios y políticos que organiza la cámara de comercio de Estados Unidos.

Paralelamente, la Justicia continúa indagando su patrimonio. Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, que le vendieron el departamento de la calle Miró al 500 al jefe de Gabinete, declararon en los Tribunales de Comodoro Py y entregaron sus teléfonos celulares para que los investigadores accedan a cualquier contenido probatorio que pueda estar vinculados con la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Viegas, según revelaron fuentes judiciales, aseguró no conocer a Adorni, explicó que su hijo, Pablo Feijoo, se ocupó de toda la operación y manifestó que sólo vio al actual jefe de Gabinete en el acto de escrituración en el que intervino la escribana Adriana Mónica Nechevenko.

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Por su parte Sbabo, de manera similar a Viegas, dijo que la venta fue manejada por su hijastro, Leandro Miano, quien era socio del hijo de Viegas, y explicó que compró con ahorros propios la parte que le correspondía del departamento.

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