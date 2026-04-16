Cuando se apaga la luz en La Plata, se enciende la temida inseguridad

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Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la zona de Barrio Aeropuerto, en Villa Elvira, donde una jubilada de 68 años fue víctima de un robo mientras dormía en su vivienda.
De acuerdo a la denuncia, el episodio ocurrió durante la madrugada del miércoles. Cerca de las 04.00, la mujer escuchó ruidos provenientes del techo de su casa, aunque en ese momento creyó que se trataba de gatos y decidió no salir.
Recién alrededor de las 08.00, al levantarse y salir al exterior, advirtió una situación extraña: una de las viviendas ubicadas dentro del mismo terreno, próxima al ingreso, se encontraba abierta. Al dirigirse por el pasillo que conecta ambas construcciones, notó una puerta balcón abierta y luces encendidas.
Si bien en un primer momento no observó desorden en ese sector, al ingresar a su domicilio principal encontró su habitación completamente revuelta, con pertenencias tiradas en el suelo y sobre la cama, confirmando que había sido víctima de un robo.
Entre los elementos sustraídos, la mujer detalló alhajas de oro y plata, un teléfono celular, un perfume, una cámara fotográfica y alrededor de 80 mil pesos en efectivo. También denunciaron el faltante de ropa, un bolsón azul y una llave de placard.
Uno de los puntos más sensibles del hecho es el robo de un revólver calibre .22 corto, de color plateado, que pertenecía a su hermano fallecido y que se encontraba guardado en el domicilio junto con su documentación, la cual también fue sustraída.
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Además, al revisar una habitación que pertenecía a su hermano, la víctima constató el faltante de medicamentos -entre ellos fenobarbital, clonazepam y otros-, un llavero de plata, una placa recordatoria con detalles en oro, perfumes, cremas y hasta una motosierra a batería.
La damnificada indicó que, al momento, esos son los faltantes que logró identificar, aunque no descarta que con el correr de las horas puedan aparecer nuevos elementos sustraídos, por lo que prevé ampliar la denuncia.
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