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Policiales |Punta Lara

Encañonó a su víctima para sacarle el celular

Encañonó a su víctima para sacarle el celular
16 de Abril de 2026 | 02:30
Edición impresa

Un violento robo armado en Punta Lara terminó con un detenido tras un rápido accionar policial. El hecho ocurrió en la zona de 146 y 1 bis, donde un hombre de 39 años fue interceptado y amenazado con un arma para robarle su celular.

Según informaron fuentes oficiales, el asaltante utilizó un revólver para intimidar a la víctima y sustraerle un iPhone 13. Tras concretar el robo, el sospechoso escapó e ingresó a su vivienda, ubicada a pocos metros.

Alertado por la situación, personal del Comando de Patrullas desplegó un operativo en la zona y logró localizar al presunto autor en el patio de su casa. Allí fue aprehendido mientras intentaba cambiarse de ropa para evitar ser reconocido, descartando las prendas.

El detenido, de 35 años, quedó a disposición de la UFI N°7 de La Plata, que convalidó el accionar policial y dispuso las actuaciones por “robo agravado por el uso de arma de fuego”.

 

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